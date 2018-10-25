Євробачення-2019: Ізраїль чекає неймовірний потік туристів

Всі ми вже знаємо, що Євробачення-2019 выдбудеться в казково гарному Ізраїлі. І зрозуміло, що країну очікує неабиякий наплив туристів. Передбачається, що їх буде близько двадцяти тисяч. Детальніше про проведення Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

Більше на тему: Топ-10 виконавців від України, які підкорили Євробачення

Тель-Авів розраховує на те, що кількість туристів, які приїдуть на Євробачення-2019, сягне двадцяти тисяч. Спеціально з цього приводу гостинна країна вирішила організувати перелік цікавих заходів. Очевидно, що всі вони будуть присвячені конкурсу і будуть тематичними. Передбачається, що їх відвідає понад півтори тисячі представників ЗМІ та багато гостей.

Церемонія відкриття червоної доріжки «Red Carpet Event» проходиме в музеї мистецтв у Тель-Авіві. Організатори конкурсу поділилися інформацією про те, що офіційна церемонія передачі ключів Євробачення і саме жеребкування півфіналів буде відбуватися в історичній ратуші на площі Бялик.

Більше на тему: Євробачення-2019: Руслана Лижичко може представити Україну на конкурсі

Наймасштабнішу фан-зону конкурсу Євробачення-2019 гості знайдуть у парку Чарльза Клора.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ