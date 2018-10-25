Евровидение-2019: Израиль ожидает невероятный поток туристов

Все мы уже знаем, что Евровидение-2019 будет проходить в сказочно красивом Израиле. И понятно, что страну ожидает огромный наплыв туристов. Предполагается, что их будет около двадцати тысяч. Подробнее о проведении Евровидения-2019 читайте в материале.

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Тель-Авив рассчитывает на то, что количество туристов, приедущих на Евровидение-2019, возрастет до двадцати тысяч. Специально по этому поводу гостеприимная страна решила организовать перечень интересных мероприятий. Очевидно, что все они будут посвящены конкурсу и будут тематическими. Предполагается, что их посетит более полторы тысячи представителей СМИ и много гостей.

Церемония открытия красной дорожки «Red Carpet Event» будет в музее искусств в Тель-Авиве. Организаторы конкурса поделились информацией о том, что официальная церемония передачи ключей Евровидения и сама жеребьевка полуфиналов будет происходить в исторической ратуше, которая находится на площади Бялик.

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Самую масштабную в мире фан-зону конкурса Евровидение-2019 гости найдут в парке Чарльза Клора.

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