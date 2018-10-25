Стало известно, что Грузия заранее начала подготовку к Евровидению-2019 и уже через 2 месяца будет известно, кто станет участником международного конкурса. Видимо, страна серьезно настроена показать высший результат и занять почетное первое место! Подготовка к конкурсу началась еще с конца сентября. Больше информации о том, как обстоят дела с выбором представителя Грузии на Евровидении-2019, читайте в материале.

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Международный конкурс уже не за горами, и у всех назревает вопрос, кто же будет принимать в нем участие. Грузия, например, вовсю готовится к конкурсу и выбирает лучшего исполнителя! То, что страна начала подготовку заранее, свидетельствует о серьезном настрое Грузии. Итак, принимать участие в конкурсе будет тот исполнитель, который победит в вокальном телепроекте «Звезда Грузии».

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Проект «Звезда Грузии» – это аналог известного всем британского музыкального конкурса «Pop Idol». Посмотреть отбор представителя от Грузии на Евровидение-2019 мы сможем в эфире UA: Перший канала в начале 2019 года, в январе месяце. Принять участие в кастинге смогут все, кто достиг 16 лет. Отбор будет проходить по всей стране. Участника Евровидения выберут члены жюри и телезрители.

Напоминаем, что Евровидение в этом году пройдет в Тель-Авиве. Также известны даты международного конкурса – 14, 16 и 18 мая.

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