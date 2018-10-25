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Телеканал СТБ / Євробачення-2019: у Грузії починають вибір представника

Євробачення-2019: у Грузії починають вибір представника

Телеканал СТБ

Стало відомо, що Грузія заздалегідь почала підготовку до Євробачення-2019 і вже за 2 місяці буде відомо, хто стане учасником міжнародного конкурсу. Країна серйозно налаштована показати найвищий результат і зайняти почесне перше місце! Відомо, що підготовка до конкурсу почалася ще з кінця вересня. Більше інформації про вибір представника Грузії на Євробаченні-2019, читайте в матеріалі.

євробачення 2019

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Міжнародний конкурс вже не за горами, і в усіх назріває питання, хто ж буде брати в ньому участь. Грузія, наприклад, щосили готується до конкурсу і обирає найкращого виконавця! Те, що країна почала підготовку заздалегідь, свідчить про серйозну налаштованість Грузії. Отже, у конкурсі братиме участь той виконавець, який переможе у вокальному телепроекті «Зірка Грузії».

Проект «Зірка Грузії» – це аналог відомого всім британського музичного конкурсу «Pop Idol». Подивитися відбір представника від Грузії на Євробачення-2019 ми зможемо в ефірі UA: Перший на початку 2019 року, в січні. Взяти участь у кастингу зможуть всі, хто досяг 16 років. Відбір буде проходити по всій країні. Учасника Євробачення оберуть члени журі та телеглядачі.

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Нагадуємо, що Євробачення цього року відбудеться в Тель-Авіві. Також відомі дати міжнародного конкурсу – 14, 16 і 18 травня.

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