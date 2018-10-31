Представники міжнародного телевізійного каналу RTE оголосили про те, що вони готові прослуховувати претендентів на участь в Євробаченні-2019. Ірландія в повній бойовій готовності щодо відбору представника на міжнародний пісенний конкурс. Відомо, що зараз країна запрошує найкращих авторів пісень і виконавців на прослуховування. Детальніше про участь Ірландії в Євробаченні-2019 – в матеріалі.

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Канал RTE повідомив про те, що запрошує авторів пісень, а також виконавців. Для претендентів важливо мати успішний досвід у музичній індустрії, щоб найкращим чином представити свою країну. Також не менш суттєве значення має пісня, яка потрапить на конкурс Євробачення-2019 від Ірландії.

Важливо показати найкращі результати, перестрибнувши торішні досягнення. Виконавчий продюсер і голова делегації Ірландії Майкл Кілі розповів, що він відчуває гордість за виступ Ірландії на Євробаченні-2018, з чого випливає висновок, що країна зробить все на міжнародному конкурсі, щоб зайняти високі позиції. А найголовніше – покаже якісний номер.

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В кінці літа відбувся щорічний форум в Ірландії, присвячений Євробаченню, на якому обговорювалася стратегія підготовки до нового сезону. На заході Майкл Кілі заявив, що Ірландія все-таки розраховує на перемогу, хоча виграти в цьому конкурсі означає взяти на себе важку ношу.

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Джерело: RTÉ