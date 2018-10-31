Стало відомо, що Австралія візьме участь у міжнародному конкурсі Євробачення-2019. Країна вже відправляла своїх артистів на Євробачення чотири рази. Інформацію про участь Австралії в конкурсі підтвердив керуючий директор телемережі SBS Майкл Ебейд. Докладніше – в матеріалі.

Телемережа SBS активно вирішує, як удосконалити процес відбору представників від Австралії. Майкл Ебейд повідомив, що хоче, щоб австралійці прийняли активнішу участь у виборі артиста. Наразі, виходячи з п’ятирічного досвіду, Австралія вирішує, як можна буде підняти ставки.

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Для відбору претендента, на жаль, у країни немає можливостей, як і для створення проекту «Голос». Немає достатнього фінансування. Незважаючи на це, Майкл Ебейд заявив, що вони зроблять щось зовсім інше, що здивує глядачів і викличе справжнє захоплення. Великі ставки роблять на самих претендентів для участі в конкурсі, адже Австралія славиться своїми талантами. Нагадуємо, що четверо попередніх учасників – Гай Себастіан, Дамі Ім, Айзая Файрбрейс, Джессіка Маубой – були випускниками Sony Music. «Я шукаю найкращого виконавця, а не лейбл», – з упевненістю заявив Майкл Ебейд.

Директор телемережі SBS розуміє, що участь в Євробаченні-2019 – це велика відповідальність. Вона повинна впасти на плечі тому виконавцю, який, вийшовши на сцену, зможе стати її господарем.

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Джерело: TVtonight