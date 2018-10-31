Стало известно, что Австралия примет участие в международном конкурсе Евровидение-2019. Страна уже отправляла своих артистов на Евровидение четыре раза. Информацию об участии Австралии в конкурсе подтвердил управляющий директор телесети SBS Майкл Эбейд. Более детально – в материале.

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Телесеть SBS активно решает, как усовершенствовать процесс отбора представителей от Австралии. Майкл Эбейд сообщил, что хочет, чтобы австралийцы приняли более активное участие в выборе артиста. На данном этапе, исходя из пятилетнего опыта, Австралия решает, как можно будет поднять ставки.

Для отбора претендента, к сожалению, у страны нет возможностей, как и для создания проекта «Голос». Нет достаточного финансирования. Несмотря на это, Майкл Эбейд заявил, что они сделают нечто совсем иное, что удивит зрителей и приведет в настоящий восторг. Большие ставки делают на самих претендентов для участия в конкурсе, ведь Австралия славится своими талантами. Напоминаем, что четверо предыдущих участников – Гай Себастиан, Дами Им, Айзая Файрбрейс, Джессика Маубой – были выпускниками Sony Music. «Я ищу лучшего исполнителя, а не лейбл», – с уверенностью заявил Майкл Эбейд.

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Директор телесети SBS понимает, что участие в Евровидении-2019 – это большая ответственность. Она должна пасть на плечи тому исполнителю, который, выйдя на сцену, сможет стать ее хозяином.

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Источник: TVtonight