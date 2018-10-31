Представители международного телевизионного канала RTE объявили о том, что они готовы прослушивать претендентов на участие в Евровидении-2019. Ирландия в полной боевой готовности касательно отбора представителя на международный песенный конкурс. Известно, что страна приглашает авторов песен и исполнителей на прослушивания. Подробнее об участии Ирландии в Евровидении-2019 – в материале.

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Канал RTE сообщил о том, что приглашает авторов песен, а также исполнителей. Важно, чтобы претенденты имели успешный опыт в музыкальной индустрии, чтобы лучшим образом представить свою страну. Также не меньшее значение имеет песня, которая попадет на конкурс Евровидение-2019 от Ирландии.

Важно показать самые лучшие результаты, перепрыгнув прошлогодние достижения. Исполнительный продюсер и глава делегации Ирландии Майкл Кили рассказал, что он горд за выступление Ирландии на Евровидении-2018, из чего следует вывод, что страна сделает все на международном конкурсе, чтобы занять высокие позиции. А самое главное – покажет качественный номер.

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В конце лета состоялся ежегодный форум в Ирландии, посвященный Евровидению, на котором обсуждалась стратегия подготовки к новому сезону. На мероприятии Майкл Кили заявил, что Ирландия все же рассчитывает на победу, хотя выиграть в данном конкурсе означает принять на себя тяжелую ношу.

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Источник: RTÉ