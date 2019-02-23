Ось і закінчився Національний відбір на Євробачення-2019 і нарешті ми дізналися, хто представить Україну в Тель-Авіві (Ізраїль) 14 травня. За результатами голосування журі та глядачів найкращим артистом виявилась Maruv з піснею Siren Song.

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Це буде вже 64-й конкурс Євробачення. Завдяки перемозі Нетти Барзілай шоу 2019 року відбудеться в Ізраїлі. У міжнародному конкурсі братимуть участь 42 країни. Шляхом жеребкування вже визначено, коли саме і під яким номером виступатимуть країни-учасниці. Відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу – 14 травня. Компанію їй складуть Грузія, Португалія, Білорусь, Чехія, Кіпр, Сербія, Фінляндія та інші. Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде 14, 16 (півфінали) та 18 травня (фінал).

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Вже відомо, як буде виглядати сцена наймасштабнішого пісенного конкурсу і за якою ціною можна буде придбати квитки на Євробачення-2019. До міжнародного конкурсу ще кілька місяців, але вже встигли розгорітися перші скандали. Наприклад, в Угорщині дискваліфікували учасника Нацвідбору на Євробачення-2019, звинувативши фіналіста Petruska в плагіаті.

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