Євробачення-2019: букмекери зробили ставки на переможця

З представником на Євробачення-2019 визначилися ще не всі країни. Але це не завадило букмекерам вже зробити ставки на потенційного переможця пісенного конкурсу. За прогнозами перше місце може вибороти представник Росії Сергій Лазарєв.

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Не зраджує своїм традиціям Швеція, яка оголосить свого представника останньою. Проте букмекери вже зробили ставку і віддали шведам друге місце. Трійку лідерів на цей момент закриває виконавець з Італії Mahmood.

Україна за прогнозами букмекерів входить у десятку — 9 місце. Нагадуємо, що ім’я представника нашої країни стане відоме вже цієї суботи, 23 лютого.

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