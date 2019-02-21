Евровидение-2019: букмекеры сделали ставки на победителя

С представителем на Евровидение-2019 определились еще не все страны. Но это не мешает букмекерам уже сделать ставки на потенциального победителя песенного конкурса. По прогнозам первое место может одержать представитель России Сергей Лазарев.

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Не изменяет своим традициям Швеция, которая объявит своего представителя последней. Но букмекеры уже сделали ставку и отдали шведам второе место. Тройку лидеров на данный момент закрывает исполнитель из Италии Mahmood.

Украина по прогнозам букмекеров входит в первую десятку — 9 место. Напоминаем, что имя представителя нашей страны станет известно уже в эту субботу, 23 февраля.

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