Вот и подошел к концу Национальный отбор на Евровидение-2019 и наконец-то мы узнали, кто представит Украину в Тель-Авиве (Израиль) 14 мая. По результатам голосования жюри и зрителей лучшей из лучших оказалась MARUV с песней Siren Song.

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Это будет уже 64-й конкурс Евровидения. Благодаря победе Нетты Барзилай шоу в 2019 году состоится в Израиле. В международном конкурсе будут принимать участие 42 страны. Путем жеребьевки уже определено, когда именно и под каким номером будут выступать страны-участницы. Известно, что Украина выступит во второй половине первого полуфинала – 14 мая. Компанию ей составят Грузия, Португалия, Беларусь, Чехия, Кипр, Сербия, Финляндия и другие. Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет 14, 16 (полуфиналы) и 18 мая (финал).

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Уже известно, как будет выглядеть сцена самого масштабного песенного конкурса и по какой цене можно приобрести билеты на Евровидение-2019. До международного конкурса еще несколько месяцев, но уже успели разгореться первые скандалы. Например, в Венгрии дисквалифицировали участника Нацотбора на Евровидение-2019, обвинив финалиста Petruska в плагиате.

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