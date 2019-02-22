Уже в эту субботу в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоится самое громкое событие зимы – финал Национального отбора на Евровидение-2019. Кто из шестерки финалистов отправится в Тель-Авив, определят совместно зрители и члены жюри. А пока представители компании PWC будут подсчитывать голоса, в шоу результатов состоятся сразу два выступления – Джамалы и одного из фаворитов этого года, по мнению букмекеров, представителя Франции Bilal Hassani.

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Член жюри Национального отбора Джамала исполнит свой новый сингл Solo, премьера которого состоялась 1 февраля. Песня написана тремя американскими сонграйтерами во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в тoп-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

Я очень рада, что смогу представить свою новую песню Solo именно в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет не только телевизионная премьера, но и первое исполнение этой песни вживую. Учитывая, что в прошлом году я точно также впервые пела “Крила” в финале отбора, это становится замечательной традицией. Надеюсь, песня понравится телезрителям, – поделилась певица.

Представитель Франции – 19-летний музыкант Билал Хассани – приобрел популярность благодаря своему блогу на YouTube и участию во французской версии вокального шоу The Voice Kids. На сцене украинского отбора он исполнит свою конкурсную песню Roi (Король), в создании которой участвовали прошлогодние представители Франции на Евровидении – дуэт Madame Monsieur.

Bilal Hassani – «Roi»



Напомним порядок выступления финалистов:

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