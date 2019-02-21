PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2019

21.02.2019

Какую песню оценят лучше всего зрители и судьи станет известно уже совсем скоро.  Очевидно, что украинский Национальный отбор на Евровидение-2019 пестрит разноплановыми музыкантами. Поэтому выбор будет не из легких! Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что финал украинского Нацотбора пройдет уже в эту субботу.

Больше по теме: Евровидение-2019: все финалисты Национального отбора

YUKO – «GALYNA GULIALA»

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

ANNA MARIA – «My Road»

KAZKA – «Apart»

MARUV – «Siren Song»

Больше по теме: Евровидение-2019: песня MARUV «Siren Song» возглавила рейтинги iTunes и Google Music

Freedom-jazz – «Cupidon»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить