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Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019

23.02.2019

Яку пісню глядачі та судді оцінять краще за всі, стане відомо вже зовсім скоро. Очевидно, що український Національний відбір на Євробачення-2019 має багато різнопланових музикантів. Тому вибір буде не з легких! Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що фінал українського Нацвідбору пройде вже сьогодні, 23 лютого.

YUKO – «GALYNA GULIALA»

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

ANNA MARIA – «My Road»

KAZKA – «Apart»

Maruv – «Siren Song»

Freedom jazz – «Cupidon»

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