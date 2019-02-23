Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019
23.02.2019
Яку пісню глядачі та судді оцінять краще за всі, стане відомо вже зовсім скоро. Очевидно, що український Національний відбір на Євробачення-2019 має багато різнопланових музикантів. Тому вибір буде не з легких! Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що фінал українського Нацвідбору пройде вже сьогодні, 23 лютого.
YUKO – «GALYNA GULIALA»
Brunettes Shoot Blondes – «Houston»
ANNA MARIA – «My Road»
KAZKA – «Apart»
Maruv – «Siren Song»
Freedom jazz – «Cupidon»
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