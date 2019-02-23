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Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2019

23.02.2019

Какую песню оценят лучше всего зрители и судьи станет известно уже совсем скоро.  Очевидно, что украинский Национальный отбор на Евровидение-2019 пестрит разноплановыми музыкантами. Поэтому выбор будет не из легких! Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что финал украинского Нацотбора пройдет уже сегодня, 23 февраля.

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YUKO – «GALYNA GULIALA»

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

ANNA MARIA – «My Road»

KAZKA – «Apart»

MARUV – «Siren Song»

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Freedom-jazz – «Cupidon»

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