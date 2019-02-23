Вже сьогодні у фіналі Національного відбору на Євробачення-2019 стане відомо, хто з шістки фіналістів відправиться у Тель-Авів. А поки представники компанії PWC будуть підраховувати голоси, в шоу результатів ми побачимо одразу два виступи – Джамали і одного з цьогорічних фаворитів, за версією букмекерів, представника Франції Bilal Hassani.



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Член журі Національного відбору Джамала виконає свій новий сингл Solo, прем’єра якого відбулася 1 лютого. Пісню написали три американських сонграйтери на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом, роботи якого неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили у топ-5 хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на Греммі.

Я дуже рада, що зможу представити свою нову пісню Solo саме в фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде не тільки телевізійна прем’єра, а й перше виконання цієї пісні наживо. З огляду на те, що минулого року я так само вперше співала “Крила” у фіналі відбору, це стає чудовою традицією. Сподіваюся, пісня сподобається телеглядачам, – поділилася співачка.

Представник Франції – 19-річний музикант Білал Хассані – став популярним завдяки своєму блогу на YouTube та участі у французькій версії вокального шоу The Voice Kids. На сцені українського відбору він виконає свою конкурсну пісню Roi (Король), у створенні якої брали участь минулорічні представники Франції на Євробаченні – дует Madame Monsieur.

Bilal Hassani – «Roi»



Нагадаємо порядок виступу фіналістів:

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