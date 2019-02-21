Яку пісню глядачі та судді оцінять краще за всі, стане відомо вже зовсім скоро. Очевидно, що український Національний відбір на Євробачення-2019 має багато різнопланових музикантів. Тому вибір буде не з легких! Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що фінал українського Нацвідбору пройде вже у цю суботу, 23 лютого.

YUKO – «GALYNA GULIALA»



Brunettes Shoot Blondes – «Houston»



ANNA MARIA – «My Road»



KAZKA – «Apart»



Maruv – «Siren Song»



Freedom jazz – «Cupidon»



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