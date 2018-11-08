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Телеканал СТБ / Євробачення-2019: офіційно стало відомо, хто візьме участь у конкурсі

Євробачення-2019: офіційно стало відомо, хто візьме участь у конкурсі

Телеканал СТБ

Тель-Авів уже через півроку побачить 42 претенденти, які братимуть участь у Євробаченні-2019. Уже відомо, представників яких країн ми побачимо на конкурсі. Докладніше про майбутнє Євробачення – в матеріалі.

євробачення

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Євробачення-2019 з девізом «Дозволь собі мріяти» зустріне на сцені представників від 42 країн. Організатори заходу вірять в те, що переможниця минулого року Нетта допоможе учасникам своїм прикладом. Надихнувшись мрією, вона змогла здобути перемогу, після чого немає сумніву, що невід’ємною часткою успіху є те, у що ти віриш. Якщо артист хоче цього і готовий стати господарем такої масштабної сцени, то йому все вдасться.

Відомо, що точно потраплять у півфінал міжнародного конкурсу Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, оскільки це країни – господині конкурсу, або ж країни-засновниці. Раніше ми повідомляли, що Азербайджан, Австралія, Грузія, Білорусь, Велика Британія візьмуть участь у Євробаченні-2019.

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Крім перелічених вище країн, на конкурсі ви зможете споглядати, звичайно ж, претендента від Ізраїлю, а також України. До них долучилися:

  • Австрія – виступала на Євробаченні вже 52 рази;
  • Албанія – радує публіку своїми претендентами з 2004 року;
  • Вірменія – виступає на міжнародному конкурсі з 2006 року;
  • Бельгія – брала участь в Євробаченні з моменту заснування;
  • Угорщина, Естонія, Литва, Польща, РФ, Румунія – беруть участь у конкурсі з 1994 року;
  • Греція – дебютувала на Євробаченні 44 роки тому;
  • Данія – перший виступ відбувся в 1957 році;
  • Кіпр – дебютував у 1981 році, представлений гуртом Island;
  • Ісландія – бере участь у Євробаченні 33 роки;
  • Литва – дебютувала у 2000 році;
  • Македонія – виступає на конкурсі з 1988 року;
  • Мальта – бере участь у конкурсі з 1971 року;
  • Молдова – дебютувала в 2005 році;
  • Нідерланди – одна з 7 країн – учасниць першого Євробачення;
  • Норвегія – бере участьу конкурсі з 1960 року;
  • Португалія – ​​виступає з 1964 року;
  • Сан-Марино – країна дебютувала на міжнародному конкурсі 10 років тому;
  • Словенія, Хорватія – дебютували в 1993 році;
  • Фінляндія – бере участь з 1961 року;
  • Чорногорія, Чехія, Сербія – дебютували 11 років тому;
  • Швейцарія – перша участь країни відбулася в далекому 1956 році;
  • Швеція – почала свою участь в конкурсі в 1958 році.

Цю інформацію повідомили на офіційній сторінці Євробачення у Тwitter.

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