Тель-Авів уже через півроку побачить 42 претенденти, які братимуть участь у Євробаченні-2019. Уже відомо, представників яких країн ми побачимо на конкурсі. Докладніше про майбутнє Євробачення – в матеріалі.

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Євробачення-2019 з девізом «Дозволь собі мріяти» зустріне на сцені представників від 42 країн. Організатори заходу вірять в те, що переможниця минулого року Нетта допоможе учасникам своїм прикладом. Надихнувшись мрією, вона змогла здобути перемогу, після чого немає сумніву, що невід’ємною часткою успіху є те, у що ти віриш. Якщо артист хоче цього і готовий стати господарем такої масштабної сцени, то йому все вдасться.

Відомо, що точно потраплять у півфінал міжнародного конкурсу Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, оскільки це країни – господині конкурсу, або ж країни-засновниці. Раніше ми повідомляли, що Азербайджан, Австралія, Грузія, Білорусь, Велика Британія візьмуть участь у Євробаченні-2019.

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Крім перелічених вище країн, на конкурсі ви зможете споглядати, звичайно ж, претендента від Ізраїлю, а також України. До них долучилися:

Австрія – виступала на Євробаченні вже 52 рази;

Албанія – радує публіку своїми претендентами з 2004 року;

Вірменія – виступає на міжнародному конкурсі з 2006 року;

Бельгія – брала участь в Євробаченні з моменту заснування;

Угорщина, Естонія, Литва, Польща, РФ, Румунія – беруть участь у конкурсі з 1994 року;

Греція – дебютувала на Євробаченні 44 роки тому;

Данія – перший виступ відбувся в 1957 році;

Кіпр – дебютував у 1981 році, представлений гуртом Island;

Ісландія – бере участь у Євробаченні 33 роки;

Литва – дебютувала у 2000 році;

Македонія – виступає на конкурсі з 1988 року;

Мальта – бере участь у конкурсі з 1971 року;

Молдова – дебютувала в 2005 році;

Нідерланди – одна з 7 країн – учасниць першого Євробачення;

Норвегія – бере участьу конкурсі з 1960 року;

Португалія – ​​виступає з 1964 року;

Сан-Марино – країна дебютувала на міжнародному конкурсі 10 років тому;

Словенія, Хорватія – дебютували в 1993 році;

Фінляндія – бере участь з 1961 року;

Чорногорія, Чехія, Сербія – дебютували 11 років тому;

Швейцарія – перша участь країни відбулася в далекому 1956 році;

Швеція – почала свою участь в конкурсі в 1958 році.

Цю інформацію повідомили на офіційній сторінці Євробачення у Тwitter.

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