Тель-Авив уже через полгода увидит 42 претендента, которые будут участвовать в Евровидении-2019. Уже известно, представителей каких стран мы увидим на конкурсе. Более детально о будущем Евровидение – в материале.
Больше по теме: Евровидение-2019: кто может поехать на конкурс от Беларуси
Евровидение-2019 с девизом «Позволь себе мечтать» встретит на сцене представителей от 42 стран. Организаторы мероприятия верят в то, что победительница прошлого года Нетта поможет участникам своим примером. Вдохновившись мечтой, она смогла одержать победу, после чего нет сомнения, что неотъемлемой частью успеха является внутренний настрой – то, насколько артист хочет этого и готов стать хозяином столь масштабной сцены.
Известно, что по умолчанию попадут в полуфинал международного конкурса Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, по причине того, что это страны – хозяйки конкурса, или же страны-учредители. Ранее мы сообщали, что Азербайджан, Австралия, Грузия, Беларусь, Великобритания примут участие в Евровидении-2019.
Больше по теме: Евровидение-2019: Азербайджан присоединится к конкурсу
Кроме вышеперечисленных стран на конкурсе вы сможете лицезреть, конечно же, претендента от Израиля, а также Украины. К ним присоединились:
- Австрия – выступала на Евровидении уже 52 раза;
- Албания – радует публику своими претендентами с 2004 года;
- Армения – выступает на международном конкурсе с 2006 года;
- Бельгия – участвовала в Евровидении с момента основания;
- Венгрия, Эстония, Литва, Польша, РФ, Румыния – принимают участие в конкурсе с 1994 года;
- Греция – дебютировала на Евровидении 44 года назад;
- Дания – первое выступление состоялось в 1957 году;
- Кипр – дебютировал в 1981 году, представленный группой Island;
- Исландия – принимает участие в Евровидении 33 года;
- Литва – дебютировала в 2000 году;
- Македония – выступает на конкурсе с 1988 года;
- Мальта – принимает участие в конкурсе с 1971 года;
- Молдова – дебютировала в 2005 году;
- Нидерланды – одна из 7 стран – участниц первого Евровидения;
- Норвегия – участвует в конкурсе с 1960 года;
- Португалия – выступает с 1964 года;
- Сан-Марино – страна дебютировала на международном конкурсе 10 лет назад;
- Словения, Хорватия – дебютировали в 1993 году;
- Финляндия – принимает участие с 1961 года;
- Черногория, Чехия, Сербия – дебютировали 11 лет назад;
- Швейцария – первое участие страны состоялось в далеком 1956 году;
- Швеция – начала свое участие в конкурсе в 1958 году.
Данную информацию сообщили на официальной странице Евровидения в Тwitter.