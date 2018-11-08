Тель-Авив уже через полгода увидит 42 претендента, которые будут участвовать в Евровидении-2019. Уже известно, представителей каких стран мы увидим на конкурсе. Более детально о будущем Евровидение – в материале.

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Евровидение-2019 с девизом «Позволь себе мечтать» встретит на сцене представителей от 42 стран. Организаторы мероприятия верят в то, что победительница прошлого года Нетта поможет участникам своим примером. Вдохновившись мечтой, она смогла одержать победу, после чего нет сомнения, что неотъемлемой частью успеха является внутренний настрой – то, насколько артист хочет этого и готов стать хозяином столь масштабной сцены.

Известно, что по умолчанию попадут в полуфинал международного конкурса Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, по причине того, что это страны – хозяйки конкурса, или же страны-учредители. Ранее мы сообщали, что Азербайджан, Австралия, Грузия, Беларусь, Великобритания примут участие в Евровидении-2019.

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Кроме вышеперечисленных стран на конкурсе вы сможете лицезреть, конечно же, претендента от Израиля, а также Украины. К ним присоединились:

Австрия – выступала на Евровидении уже 52 раза;

Албания – радует публику своими претендентами с 2004 года;

Армения – выступает на международном конкурсе с 2006 года;

Бельгия – участвовала в Евровидении с момента основания;

Венгрия, Эстония, Литва, Польша, РФ, Румыния – принимают участие в конкурсе с 1994 года;

Греция – дебютировала на Евровидении 44 года назад;

Дания – первое выступление состоялось в 1957 году;

Кипр – дебютировал в 1981 году, представленный группой Island;

Исландия – принимает участие в Евровидении 33 года;

Литва – дебютировала в 2000 году;

Македония – в ыступает на конкурсе с 1988 года;

Мальта – принимает участие в конкурсе с 1971 года;

Молдова – дебютировала в 2005 году;

Нидерланды – одна из 7 стран – участниц первого Евровидения ;

Норвегия – участвует в конкурсе с 1960 года;

Португалия – выступает с 1964 года;

Сан-Марино – страна дебютировала на международном конкурсе 10 лет назад;

Словения, Хорватия – дебютировали в 1993 году;

Финляндия – принимает участие с 1961 года;

Черногория, Чехия, Сербия – дебютировали 11 лет назад;

Швейцария – первое участие страны состоялось в далеком 1956 году;

Швеция – начала свое участие в конкурсе в 1958 году.

Данную информацию сообщили на официальной странице Евровидения в Тwitter.

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