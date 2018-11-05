Хотя прием заявок в Беларуси еще не открыт, но артисты уже смело заявляют о своей готовности участвовать в Нацотборе на Евровидение-2019. Уже известна первая тройка желающих быть частью международного музыкального конкурса. Более детально об исполнителях, которые хотят представлять Беларусь на Евровидении-2019, – в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: Ирландия приглашает исполнителей на прослушивания

Таланты из Беларуси, несмотря на то, что заявки на Нацотбор еще не принимают, уже стремятся рассказать о своем большом желании принимать участие. Одной из первых заявила о готовности попробовать свои силы Лера Яскевич. У девушки полмиллиона подписчиков на YouTube и она даже уже успела поучаствовать в украинском «Х-факторе». Интересным фактом является то, что курированием исполнительницы занимается Юзари, представитель Беларуси на Евровидении в 2015 году.

Второй претенденткой названа шестнадцатилетняя школьница Зина Куприянович – Зена. Несмотря на свой столь юный возраст, артистка имеет приличный перечень творческой биографии. Ее наставником является Виктор Дробыш. После того, как его подопечный неудачно выступил на Евровидении два года назад, продюсер жаждет реванша, в чем, по его мнению, ему поможет юная исполнительница. Кстати, это вполне возможно ведь в свои 11 лет Зена уже выступала на «Новой волне» (детской), а затем стала самой молодой конкурсанткой «Новой фабрики звезд».

Третья претендентка старше своих конкуренток. Аня Шаркунова только недавно вышла из декретного отпуска и рвется на сцену. Она заявила, что имеет в запасе отличные песни, которые идеально подойдут для достойного представления своей страны на международном конкурсе.

Больше по теме: Топ-10 исполнителей от Украины, которые покорили Евровидение

Аню Шаркунову уже 4 раза называли певицей номер один в своей стране, но все же она еще ни разу не испытывала свои силы на Евровидении.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ