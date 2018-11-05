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Телеканал СТБ / Євробачення 2019: хто представити Білорусь на Євробаченні 2019?

Євробачення 2019: хто представити Білорусь на Євробаченні 2019?

Телеканал СТБ

Хоча прийом заявок у Білорусі ще не відкритий, але артисти вже сміливо заявляють про свою готовність брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2019. Уже відома перша трійка охочих бути частиною міжнародного музичного конкурсу. Докладніше про виконавців, які хочуть представляти Білорусь на Євробаченні-2019, в матеріалі.

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Таланти з Білорусі, незважаючи на те, що заявки на Нацвідбір ще не приймаються, вже прагнуть розповісти про своє велике бажання брати участь. Однією з перших про це заявила Валерія Яскевич. Дівчина має півмільйона підписників на YouTube і навіть вже встигла взяти участь в українському «Х-факторі». Цікавим фактом є те, що кураторством дівчини займається Юзарі, представник Білорусі на Євробаченні в 2015 році.

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/grannypocket

Другою претенденткою названа шістнадцятирічна школярка Зіна Купріянович – Зена. Незважаючи на свій юний вік, артистка має гідний перелік творчої біографії. Її наставником є Віктор Дробиш. Після того, як його підопічний невдало виступив на Євробаченні два роки тому, продюсер жадає реваншу, в чому, на його думку, йому допоможе юна виконавиця. До речі, це цілком реально, бо у свої 11 років Зена вже встигла виступити на «Новій хвилі» (дитячій), а потім стала наймолодшою конкурсанткою «Нової фабрики зірок».

євробачення

Фото взято з джерела: instagram.com/zena__official

Третя претендентка є старшою за своїх конкуренток. Аня Шаркунова тільки нещодавно вийшла з декретної відпустки і рветься на сцену. Вона заявила, що має в запасі чудові пісні, які ідеально підійдуть для гідного представлення своєї країни на міжнародному конкурсі.

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євробачення Білорусь

Фото взято з джерела: instagram.com/anasharky

Аню Шаркунову вже 4 рази називали співачкою номер один у своїй країні, але все ж вона ще жодного разу не пробувала свої сили на Євробаченні.

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