Гороскоп на тиждень з 12 по 18 листопада 2018 від Хаяла Алекперова розповість вам, чого очікувати всім знакам зодіаку. Дотримуйтесь порад екстрасенса, і тоді напевно зловите успіх за хвіст вже в найближчі сім днів. Детальний гороскоп на тиждень читайте в нашому матеріалі.

Овен

У цей період Овни будуть приємно здивовані обставинами, що склалися. Швидше за все, допомога і сприяння в складних питаннях нададуть ті люди, яких представники цього знака вважали своїми недоброзичливцями. У сфері особистих стосунків Овнів чекають сварки з їхніми близькими. Ймовірно, що кохана людина захоче компромісу в деяких питаннях, на які вперті Овни піти не зможуть.

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Телець

Тельці досягнуть чималих успіхів на ниві кар’єри. Особливо якщо візьмуться за нові сміливі проекти і починання. У фінансових питаннях представників цього знака чекає прибуток. Швидше за все, це буде заслужене заохочення за минулі старання в роботі. Але зірки радять бути обережнішими і уважно придивлятися до свого оточення – за маскою доброзичливця може ховатися заздрісник.

Близнюки

Близнюки в цей період відкриють в собі абсолютно нові, несподівані таланти і здібності, проявивши ініціативу в складних ситуаціях. Наприклад, знайдуть креативний підхід в підготовці нового проекту, або виступлять (і досить успішно) в ролі дизайнера, затіваючи в помешканні ремонт. Але в кінці тижня зірки радять зайнятися профілактикою хронічних захворювань, бо можливі їх загострення.

Рак

Раки на цьому тижні будуть розриватися між кар’єрними та побутовими клопотами, оскільки в цих сферах накопичиться маса справ. Така зайнятість може призвести до дратівливості та навіть нервових зривів. Тому зірки радять «поспішати повільно» і вирішувати проблеми в міру їх надходження. У справах кохання на одиноких Раків чекають нові зустрічі. Але якою би спокусливою не була пропозиція відкласти роботу і відправитися на прогулянку в парк, намагайтеся відкласти побачення до вихідних, щоб не підривати зароблений важкою працею професійний авторитет.

Лев

Леви на цьому тижні серйозно займуться своїм саморозвитком. Стимулом до цього будуть безглузді помилки і промахи в роботі. В кінці тижня зірки порадують одиноких Левів приємними романтичними знайомствами. Не виключено, що вони зустрінуть свою любов навіть, наприклад, в черзі по хліб. Головне — хоча б на якийсь час позбавитися від песимістичного настрою.

Діва

Дівам в цей період може здатися, що їхнє оточення налаштоване проти них. Але не варто робити поспішних висновків. Незважаючи на можливі труднощі та невдачі, в кінці тижня все вийде навіть краще, ніж вони розраховували. На вихідних можна сміливо порадувати себе покупками – вони принесуть Дівам не тільки гарний настрій, але і багато користі.

Терези

Терезів на цьому тижні чекають важливі зустрічі. На їхньому шляху з’являться люди, з якими в подальшому складуться серйозні ділові відносини. В кар’єрній сфері у представників цього знака можуть виникнути деякі труднощі. До виконання будь-яких завдань, навіть простих і звичних, намагайтеся підходити з максимальною відповідальністю.

Скорпіон

Скорпіонам на цьому тижні не варто робити поспішних висновків. Представники цього знака стануть перед якимось вибором. Їм можуть запропонувати, наприклад, нову посаду або несподіваний проект, пов’язаний з відрядженнями і частими поїздками. Але в будь-якому випадку своє рішення варто як слід обміркувати. У складних ситуаціях краще порадитися з кимось із близьких людей, бо шосте чуття може підвести.

Стрілець

Стрільцям зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Представники цього знака зможуть досягти значних успіхів. У плані кар’єри Стрільці будуть процвітати, можливо, навіть піднімуться на сходинку вище кар’єрними сходами. Але не варто забувати про своє здоров’я. Вас можуть атакувати простудні захворювання. Тому краще заздалегідь подбати про профілактику – займатися спортом, їсти більше вітамінів і одягатися за погодою.

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Козеріг

Козерогів в цей період очікують поїздки. Це може бути як незаплановане відрядження, так і приємна подорож. У будь-якому випадку зміна обстановки і нові враження підуть на користь представникам цього знака. Кінець тижня буде дуже плідним для тих Козерогів, хто займається творчістю. Головне, кинути виклик своїй ліні, яка може стати головною перешкодою на шляху до успіху.

Водолій

Водолії на цьому тижні займуться рутинними справами, від чого можуть засумувати. Але представникам цього знака не варто забувати про навіть нудні справи – це маленький крок до великого успіху. В кінці тижня можливі невеликі розбіжності з друзями або близькими людьми. Щоб уникнути їх, намагайтеся не займати занадто категоричних позицій в тих чи інших питаннях

Риби

Фінансове становище Риб в період з 12 по 18 листопада помітно покращиться. На представників цього знака чекає прибуток. Але, незважаючи на властивість Риб економити і відмовляти собі в приємних покупках, отриманими коштами краще скористатися відразу. Тим паче зірки гарантують: придбання будуть корисними і вигідними.

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