Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября 2018 от Хаяла Алекперова расскажет вам, чего ожидать всем знакам зодиака. Следуйте советам экстрасенса, и тогда наверняка поймаете удачу за хвост уже в ближайшие семь дней. Детальный гороскоп на неделю читайте в нашем материале.

Овен

В этот период Овны будут приятно удивлены сложившимися обстоятельствами. Скорее всего, помощь и содействие в сложных вопросах окажут те люди, которых представители данного знака считали своими недоброжелателями. В сфере личных отношений Овнам предстоят разбирательства с их близкими. Вероятно, что любимый человек потребует компромисса в некоторых вопросах, на который упрямым Овнам пойти очень трудно.

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Телец

Тельцы достигнут немалых успехов на поприще карьеры. Особенно если возьмутся за новые смелые проекты и начинания. В финансовых вопросах представителей этого знака ожидает прибыль. Скорее всего, это будет заслуженное поощрение за былые старания в работе. Но звезды советуют быть осторожнее и внимательно присматриваться к своему окружению — за маской доброжелателя может оказаться завистник.

Близнецы

Близнецы в этот период откроют в себе совершенно новые, неожиданные таланты и способности, проявив инициативу в сложных ситуациях. К примеру, найдут креативный подход в подготовке нового проекта или выступят (и весьма успешно) в роли дизайнера, затевая дома ремонт. Но в конце недели звезды советуют заняться профилактикой хронических заболеваний, так как возможны их обострения.

Рак

Раки на этой неделе будут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами, так как в этих сферах скопится масса дел. Такая занятость может привести к раздражительности и даже нервным срывам. Поэтому звезды советуют «спешить медленно» и решать проблемы по мере их поступления. В делах любовных одиноким Ракам предстоят новые встречи. Но как бы ни было заманчиво предложение отложить работу и отправиться на прогулку в парк, постарайтесь отложить свидание до выходных, чтобы не подрывать выработанный тяжелым трудом профессиональный авторитет.

Лев

Львы на этой неделе серьезно займутся своим саморазвитием. Стимулом к этому, вероятнее всего, послужат нелепые ошибки и промахи в работе. В конце недели звезды порадуют одиноких Львов приятными романтическими знакомствами. Не исключено, что они встретят свою любовь даже, к примеру, в очереди за хлебом. Главное — хотя бы на время избавиться от пессимистического настроя и колкости в высказываниях.

Дева

Девам в этот период может показаться, что их окружение настроено против них. Но не стоит делать поспешных выводов. Несмотря на возможные трудности и неудачи, в конце недели все получится даже лучше, чем они рассчитывали. На выходных можно смело порадовать себя покупками — они принесут Девам не только хорошее настроение, но и много пользы.

Весы

Весам на этой неделе предстоят важные встречи. На их пути появятся люди, с которыми в дальнейшем сложатся серьезные деловые отношения. В карьерной сфере у представителей этого знака могут возникнуть некоторые трудности – поэтому к выполнению любых задач, даже простых и привычных, старайтесь подходить с максимальной ответственностью.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе не стоить делать поспешных выводов. Представители данного знака окажутся перед каким-то выбором. Им могут предложить, например, новую должность или неожиданный проект, связанный с командировками и частыми поездками. Но в любом случае свое решение стоит как следует обдумать. В сложных ситуациях лучше посоветоваться с кем-то из близких людей, так как шестое чувство может подвести.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют заняться творческой деятельностью. Представители этого знака смогут достичь значительных успехов. В плане карьеры Стрельцы будут преуспевать, возможно, даже поднимутся на ступеньку вверх по карьерной лестнице. Но не стоит забывать о своем здоровье. Вас могут атаковать простудные заболевания. Поэтому лучше заранее позаботиться о профилактике – заниматься спортом, кушать больше витаминов и одеваться по погоде.

Козерог

Козерогов в этот период ожидают поездки. Это может быть как незапланированная командировка, так и приятное путешествие. В любом случае смена обстановки и новые впечатления пойдут на пользу представителям этого знака. Конец недели будет весьма плодотворным для тех Козерогов, кто занимается творчеством. Главное, бросить вызов своей лени, которая может стать главной помехой на пути к успеху.

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Водолей

Водолеи на этой неделе займутся рутинными делами, от чего могут приуныть. Но представителям этого знака не стоит забывать, что любое, пусть даже скучное дело, – это маленький шаг к большому успеху. В конце недели возможны небольшие разногласия с друзьями или близкими людьми. Чтобы избежать их, старайтесь не занимать слишком категоричных позиций в тех или иных вопросах

Рыбы

Финансовое положение Рыб в период с 12 по 18 ноября заметно улучшится. Представителей этого знака ожидает прибыль. Но, несмотря на свойство Рыб экономить и отказывать себе в приятных покупках, полученными средствами лучше воспользоваться сразу. Тем более звезды гарантируют: приобретения будут полезными и выгодными.

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