Гороскоп на тиждень з 29 жовтня по 4 листопада розповість, що зробити для того, аби цей тиждень пройшов вдало. Венера ці сім днів ретроградна, тому вона особливо впливатиме на ваші стосунки з партнером. Знаючи негативні риси свого партнера і те, як їх можна нейтралізувати, цей тиждень мине легко та без конфліктів. Детальний гороскоп на тиждень з 29 жовтня по 4 листопада знайдете в нашому матеріалі.

Овен

Овни в цей період будуть сповнені сил та енергії. Намагайтеся не розгубити ентузіазм і закінчити розпочаті вами справи. Зробити це пізніше, повірте, буде набагато складніше. У сфері особистих стосунків самотнім серцям зірки обіцяють нові знайомства. Не виключено, що вихід у світ спричинить початок нового роману. Ваш девіз: досить сидіти вдома!

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Телець

На цьому тижні зірки обіцяють Тельцям значні просування кар’єрною драбиною. Щоб досягти успіху, будьте активніші, не відступайте на півдорозі та не бійтеся говорити про свої ідеї керівництву. Зараз скромність – не найкраща ваша прикраса. Краще злегка похвалитися, ніж промовчати про свої досягнення!

Близнюки

Ваш настрій може змінюватися щохвилини, тому, щоб не шкодувати потім про свій вибір, зірки радять утриматися від прийняття важливих рішень до кінця тижня. У грошових питаннях можливий прибуток, на який ви не розраховували. Але від спонтанного шопінгу краще відмовитися. У перспективі можуть виникнути незаплановані капіталовкладення.

Рак

Тиждень чудово підходить для того, щоб вирішувати сімейні конфлікти і обговорити питання, що накопичилися один до одного, причому робити потрібно це так, щоб нікому не було образливо. А ось в кар’єрній сфері намагайтеся жити за принципом «менше слів – більше діла». Зараз не час вплутувати себе в плітки або сварки, бо можете виявитися крайнім. Але знайте, що проти ваших професійних досягнень точно ніхто не сперечатиметься.

Лев

Цей період може виявитися дуже плідним. Ваша працездатність на прекрасному рівні, до того ж зараз вам набагато легше концентруватися на вирішенні будь-яких реальних завдань. Використовуйте цей час для того, щоб розібратися зі старими завалами, привести справи в порядок і вивести їх на новий рівень

Діви

Вдалий час для ділових зустрічей. Відвідуючи заходи, організовані новими партнерами, вам вдасться зав’язати корисні знайомства, які стануть в нагоді вже в найближчому майбутньому. Наважуйтеся на кардинальні зміни. Наприклад, купіть новий костюм або змініть імідж!

Терези

У вас може виникнути бажання відгородитися від усього світу. У міру це навіть корисно, проте не варто перегинати, інакше є шанс відчути себе ще й самотнім. Боріться з апатією усіма силами, бо вона загрожує призвести до ослаблення імунітету і вразливості до вірусів.

Скорпіон

Зірки рекомендують змінити своє ставлення до реальності. Хоча це і важко, проте цілком можливо. Не бійтеся оновити гардероб – це піде вам на користь. Ви побачите нові перспективи і зрозумієте, як досягти бажаного. Слідкуйте за своїм здоров’ям, оскільки на цей момент ви не застраховані від перевтоми, стресів і загострення хронічних захворювань.

Стрілець

Незабаром ви можете відправитися в романтичну поїздку, яка обіцяє вам чимало приємних вражень і захопливих пригод. Тому варто витратити час на роздуми про те, що саме вам потрібно взяти в дорогу, і починати збирати валізи.

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Козеріг

Дуже скоро вам доведеться продемонструвати розум, обізнаність та організаторські здібності. На цьому тижні у вас буде багато роботи, а також виникне потреба термінового вирішення безлічі проблем, як в професійній, так і сімейній сфері.

Водолій

Цей тиждень складеться для Водоліїв чарівним чином. Можливі несподівані повороти долі, які сприятливо позначаться на вашому особистому житті. А тому від спонтанного відрядження краще не відмовлятися – ризикуєте втратити нове приємне знайомство. Якщо ви ще не зустріли свою долю, зірки подарують вам таку можливість!

Риби

Представники цього знака відкриють у собі абсолютно нові несподівані таланти і здібності, проявивши ініціативу в складних ситуаціях. Наприклад, знайдуть креативний підхід в підготовці нового проекту або успішно виступлять в ролі дизайнера, почавши у будинку ремонт. Але в кінці тижня зірки радять зайнятися профілактикою хронічних захворювань, бо можливі їх загострення.

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