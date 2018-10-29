Гороскоп на неделю с 29 октября по 4 ноября расскажет, что сделать для того, чтобы эта неделя прошла успешно. Венера эти семь дней ретроградная, поэтому она особенно будет влиять на ваши отношения с партнером. Зная черты своего партнера и то, как их можно нейтрализовать, эта неделя пройдет легко и без конфликтов. Детальный гороскоп на неделю с 29 октября по 4 ноября найдете в нашем материале.

Овен

Овны в этот период будут полны сил и энергии. Старайтесь не растерять энтузиазм и закончить начатые вами дела. Сделать это позже, поверьте, будет гораздо сложнее. В сфере личных отношений одиноким сердцам звезды обещают новые знакомства. Не исключено, что выход в свет привлечет начало нового романа. Ваш девиз: хватит сидеть дома!

Телец

На этой неделе звезды обещают Тельцам значительные продвижения по карьерной лестнице. Чтобы достичь успеха будьте активны, не отступайте на полпути и не бойтесь говорить о своих идеях руководству. Сейчас скромность – не лучшее ваше украшение. Лучше слегка похвастаться, чем промолчать о своих достижениях!

Близнецы

Ваше настроение может меняться ежеминутно, поэтому, чтобы не жалеть о своем выборе, звезды советуют воздержаться от принятия важных решений до конца недели. В денежных вопросах возможно получение прибыли, на которую вы не рассчитывали. Но от спонтанного шопинга лучше отказаться. В перспективе могут возникнуть незапланированные капиталовложения.

Рак

Неделя прекрасно подходит для того, чтобы решать семейные конфликты и обсудить накопившиеся вопросы друг к другу, причем делать нужно это так, чтобы никому не было обидно. А вот в карьерной сфере старайтесь жить по принципу «меньше слов – больше дела». Сейчас не время впутывать себя в сплетни или ссоры, потому что можете оказаться крайним. Но знайте, что против ваших профессиональных достижений никто не будет спорить.



Больше по теме: Лунный календарь на ноябрь 2018 года от Хаяла Алекперова

Лев

Этот период может оказаться очень плодотворным. Ваша работоспособность находится на прекрасном уровне, к тому же сейчас вам гораздо легче концентрироваться на решении каких-либо реальных задач. Используйте это время для того, чтобы разобраться со старыми завалами, привести дела в порядок и вывести их на новый уровень.

Дева

Удачное время для деловых встреч. Посещая мероприятия, организованные новыми партнерами, у вас получится завязать полезные знакомства, которые пригодятся уже в ближайшем будущем. Решайтесь на кардинальные изменения. Например, купите новый костюм или смените имидж!



Весы

У вас может возникнуть желание отгородиться от всего мира. Если не перебарщивать, то это даже полезно, однако не стоит перегибать, иначе есть шанс почувствовать себя еще и одиноким. Боритесь с апатией всеми силами, потому что она может привести к ослаблению иммунитета и уязвимости к вирусам.



Скорпион

Звезды рекомендуют изменить свое отношение к реальности. Хотя это и трудно, но вполне возможно. Не бойтесь обновить гардероб – это пойдет вам на пользу. Вы увидите новые перспективы и поймете, как достичь желаемого. Следите за своим здоровьем, так как на данный момент вы не застрахованы от переутомления, стрессов и обострение хронических заболеваний.



Стрелец

Вскоре вы можете отправиться в романтическую поездку, которая обещает вам много приятных впечатлений и захватывающих приключений. Поэтому стоит потратить время на размышления о том, что именно вам нужно взять в дорогу, и собирать чемоданы.



Козерог

Очень скоро вам придется продемонстрировать ум, осведомленность и организаторские способности. На этой неделе у вас будет много работы, а также возникнет необходимость срочного решения множества проблем, как в профессиональной, так и семейной сфере.



Водолей

Эта неделя сложится для Водолеев волшебным образом. Возможны неожиданные повороты судьбы, которые благоприятно скажутся на вашей личной жизни. А потому от спонтанной командировки лучше не отказываться – рискуете потерять новое приятное знакомство. Если вы еще не встретили свою судьбу, звезды подарят вам такую ​​возможность!



Больше по теме: Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года от Хаяла Алекперова

Рыбы

Представители этого знака откроют в себе совершенно новые неожиданные таланты и способности, проявив инициативу в сложных ситуациях. Например, найдут креативный подход в подготовке нового проекта или успешно выступят в роли дизайнера, начав в доме ремонт. Но в конце недели звезды советуют заняться профилактикой хронических заболеваний, потому что возможно их обострение.

Смотрите онлайн новые выпуски Все буде добре 2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ