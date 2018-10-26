9 випуск «Зважені та щасливі»-8 став експериментальним для всіх учасників. Наприкінці тижня на зважуванні під жовту лінію потрапили дві команди, які змагалися за життя на проекті. «Зважені» не мали можливості врятувати нікого, тож все вирішила битва чорних. Хто не зміг подолати висоту та пішов у 9 випуску від 25.10.2018 – читайте в матеріалі.

Наприкінці 9 тижня «Зважені та щасливі»-8 відбулася неочікувана битва чорних за життя. Мирослава Ульяніна запросила команду Блакитних – Євгенію Маркову та Вероніку Бадьорну – вдруге довести своє право перебувати у таборі схуднення.

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Вони змагалися разом із командою Зелених – Сюзанною та Богданом Ремськими, яким ведуча дала можливість реабілітуватися. Впродовж дев’яти тижнів вони гідно показали себе, свою витривалість та зміни.

У битві за життя на проекті Блакитні не змогли вкотре опанувати свої страхи, тому на півшляху до омріяного повернення відмовилися від випробування. А тому вдруге Євгенія Маркова та Вероніка Бадьорна залишили проект «Зважені та щасливі»-8 у 9 випуску.

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