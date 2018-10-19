Кожні три тижні проект «Зважені та щасливі»-8 залишає команда, яка не проходить битву чорних і голосування учасників. Однак на восьмому тижні все змінилося і проект покинули достроково. Що стало причиною уходу «зважених»? І хто пішов у 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 від 18.10.2018 – читайте в матеріалі.

8 тиждень проекту «Зважені та щасливі»-8 закінчився уходом деяких учасників. Екстремальні умови і нестача сил боротися за своє місце на проекті вплинули на команду Коричневих – Наталію Макаренко і Аліну Радомську. У 8 випуску на безлюдному острові Наталію забрала в полон сім’я Мафії. Умови, які створили для жінки, – стали занадто складними, а рівень відповідальності – високим.

За невиконане завдання команді почали нараховувати +1 калорію за кожну секунду випробування. Це зламало моральних дух матері і доньки. Вони прийняли рішення добровільно покинути проект «Зважені та щасливі»-8 на восьмому тижні. Їх тренер – В’ячеслав Узелков – також не зміг вмовити їх взяти себе в руки і подолати образу на Мафію.

На цьому втрати команд не закінчилися. Зважування 8 тижня «Зважені та щасливі»-8 виявилося непередбачуваним. Команда Блакитних – Вероніка Бадьорна і Євгенія Маркова – вдруге наділи чорні футболки. Незважаючи на те, що мати і дочка скинули 5 кілограмів, – антібонус в +5 кілограмів показав 0% на турнірній таблиці. На сьомому тижні Блакитні вже наділи чорні футболки. Тому за правилами проекту вони покинули табір відразу після зважування.

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В результаті в 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 від 18.10.2018 проект покинули дві команди – Блакитні і Коричневі.