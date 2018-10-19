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Телеканал СТБ / Кто покинул проект «Зважені та щасливі»-8 в 8 выпуске от 18.10.2018

Кто покинул проект «Зважені та щасливі»-8 в 8 выпуске от 18.10.2018

Телеканал СТБ

Каждые три недели проект «Зважені та щасливі»-8 покидает команда, которая не проходит битву черных и голосование участников. Однако на восьмой неделе все изменилось и проект покинули досрочно. Что стало причиной ухода «зважених»? И кто ушел в 8 выпуске «Зважені та щасливі»-8 от 18.10.2018 – читайте в материале.

зважені та щасливі

8 неделя проекта «Зважені та щасливі»-8 закончилась уходом некоторых участников. Экстремальные условия и нехватка сил бороться за свое место на проекте повлияли на команду Коричневых – Наталию Макаренко и Алину Радомскую. В 8 выпуске на безлюдном острове Наталию забрала в плен семья Мафии. Условия, которые создали для женщины, – стали слишком сложными, а уровень ответственности — высоким.

зважені та щасливі

За невыполненное задание команде начали насчитывать +1 калорию за каждую секунду испытания. Это сломило моральных дух матери и дочери. Они приняли решение добровольно покинуть проект «Зважені та щасливі»-8 на восьмой неделе. Их тренер – Вячеслав Узелков – также не смог уговорить их взять себя в руки и преодолеть обиду на Мафию.

зважені та щасливі

На этом потери команд не закончились. Взвешивание 8 недели «Зважені та щасливі»-8 оказалось непредсказуемым. Команда Голубых Вероника Бадерная и Евгения Маркова – во второй раз надели черные футболки. Несмотря на то, что мать и дочь скинули 5 килограммов, — антибонус в +5 килограммов показал 0% на турнирной таблице. На седьмой неделе Голубые уже надели черные футболки. Поэтому по правилам проекта они покинули лагерь сразу после взвешивания.

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зважені та щасливі

В результате в 8 выпуске «Зважені та щасливі»-8 от 18.10.2018 проект покинули две команды – Голубые и Коричневые.

зважені та щасливі

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