9 выпуск «Зважені та щасливі»-8 стал экспериментальным для всех участников. В конце недели на взвешивании под желтую линию попали две команды, которые соревновались за жизнь на проекте. «Зважені» не имели возможности спасти никого, поэтому все решила битва черных. Кто не смог преодолеть высоту и ушел в 9 выпуске от 25.10.2018 – читайте в материале.

В конце 9 неделе «Зважені та щасливі»-8 состоялась неожиданная битва черных за жизнь. Мирослава Ульянина пригласила команду Голубых – Евгению Маркову и Веронику Бадерную – вновь доказать свое право находиться в лагере похудения.

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Они соревновались вместе с командой Зеленых – Сюзанной и Богданом Ремскими, которым ведущая дала возможность реабилитироваться. В течение девяти недель они достойно показали себя, свою выносливость и изменения.

В битве за жизнь на проекте Голубые не смогли в очередной раз овладеть своими страхами, поэтому на полпути к желанному возвращению отказались от испытания. Поэтому второй раз Евгения Маркова и Вероника Бадерная покинули проект «Зважені та щасливі»-8 в 9 выпуске.

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