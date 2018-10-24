Кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур на листопад 2018. Читайте, коли магнітні бурі в листопаді 2018 матимуть особливий вплив на нас, а також — рекомендації психолога-консультанта проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірини Чуєвої, щоб у цей період зберегти здоров’я і хороше самопочуття.

Прогноз магнітних бур на листопад 2018 року

Найсильніші магнітні бурі припадуть на такі дні: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 листопада. У період найбільшої активності геомагнітних коливань навіть людям, зазвичай стійким до змін в атмосфері, доведеться несолодко. Може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск. Сильних загроз здоров’ю немає, але хворі місця можуть дати про себе знати. А тому підготуйтеся заздалегідь.

Слабкі магнітні бурі очікуються 3, 4, 15 і 30 листопада. Звичайно, їх дія набагато менше вплине на самопочуття і стан здоров’я. Але перепади настрою, занепад сил і інші дрібні недуги можуть проявитися.

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Корисні поради в дні магнітних бур у листопаді 2018 року

Пийте достатню кількість води.

Навіть якщо пора року не найтепліша, все одно намагайтеся хоча б годину на день провести на свіжому повітрі.

Провітрюйте приміщення.

Додайте спорт. Навіть десятихвилинна зарядка здатна поліпшити самопочуття.

Висипайтеся.

Намагайтеся дотримуватися режиму харчування.

Уникайте конфліктів, коли це можливо. Якщо ситуація критична, перенесіть розмову на інший день.

Психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як справлятися із поганим самопочуттям під час магнітних бур:

«Щоб організм, якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі».

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