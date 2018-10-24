Кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур на листопад 2018. Читайте, коли магнітні бурі в листопаді 2018 матимуть особливий вплив на нас, а також — рекомендації психолога-консультанта проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірини Чуєвої, щоб у цей період зберегти здоров’я і хороше самопочуття.
Прогноз магнітних бур на листопад 2018 року
Найсильніші магнітні бурі припадуть на такі дні: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 листопада. У період найбільшої активності геомагнітних коливань навіть людям, зазвичай стійким до змін в атмосфері, доведеться несолодко. Може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск. Сильних загроз здоров’ю немає, але хворі місця можуть дати про себе знати. А тому підготуйтеся заздалегідь.
Слабкі магнітні бурі очікуються 3, 4, 15 і 30 листопада. Звичайно, їх дія набагато менше вплине на самопочуття і стан здоров’я. Але перепади настрою, занепад сил і інші дрібні недуги можуть проявитися.
Більше на тему: Вправи для сідничних м’язів від Марини Узелкової
Корисні поради в дні магнітних бур у листопаді 2018 року
- Пийте достатню кількість води.
- Навіть якщо пора року не найтепліша, все одно намагайтеся хоча б годину на день провести на свіжому повітрі.
- Провітрюйте приміщення.
- Додайте спорт. Навіть десятихвилинна зарядка здатна поліпшити самопочуття.
- Висипайтеся.
- Намагайтеся дотримуватися режиму харчування.
- Уникайте конфліктів, коли це можливо. Якщо ситуація критична, перенесіть розмову на інший день.
Психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як справлятися із поганим самопочуттям під час магнітних бур:
«Щоб організм, якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі».