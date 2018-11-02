Місячний календар садівника-городника на листопад 2018 допоможе вам визначити найсприятливіші дні для догляду за городом і садом. Кожен, хто працює з землею, знає, як важливо в листопаді особливо уважно доглядати за садом та городом. Листопад, незважаючи на свої нічні заморозки і короткий світловий день, не менш насичений. Важливо правильно підготувати все до зими: мульчувати ґрунт, прибрати залишки врожаю і провести останню підзимову висадку рослин. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні у листопаді 2018 найсприятливіші. Дізнайтеся про це у матеріалі!
Згідно з місячним календарем садівника-городника на листопад 2018 року, кінець осені ідеально підходить для того, щоб мульчувати ґрунт. Те, що нічний холод підкрався непомітно і нагадує про те, що скоро зима, не означає, що роботи у саду і городі стало менше. Крім мульчування ґрунту, важливо прибрати залишки врожаю в сховище, провести підзимову висадку рослин, заготовити черенки і провести стратифікацію насіння.
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Детальний місячний календар садівника-городника на листопад 2018 року
Знаючи найвдаліші дні для роботи на городі в листопаді 2018, ви будете підготовленими, і врожай пізніше вас порадує.
Сприятливі дні посіву зелені тапересадки рослин у листопаді 2018:
- Посів зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці, боротьба з шкідниками кімнатних рослин: 1, 2, 3 листопада.
- Розпушування сухого ґрунту, боротьба з наземними шкідниками, укриття багаторічних рослин на зиму: 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23.
- Пересадки кімнатних рослин, посів овочів для вирощування в зимовій теплиці: 7, 8.
- Посів і пересадка кімнатних рослин, розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба з ґрунтовими шкідниками: 11, 12, 13.
- Посів зелені та посадка цибулинних квітів для вирощування в зимовій теплиці. Полив, розпушування ґрунту, підживлення квітів: 14, 15, 16, 17.
- Посів листових овочів для вирощування в будинку або в зимовій теплиці, рекомендовано полив, внесення добрив: 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Несприятливі дні для посіву та пересадки в листопаді 2018:
- Не рекомендовано посів: 4, 9, 10 листопада.
- Не рекомендовано пересадку: 18, 24, 25 листопада.
Також екстрасенси радять в листопаді добре підготувати сад до зими. Влаштуйте підзимовий вологозарядковий полив. Робіть все це з хорошим настроєм, щоб земля відчувала вашу позитивну енергетику. Догляд та на додачу ваш енергетичний заряд саду та городу – і ви будете здивовані тому, що вам може подарувати земля.
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Екстрасенси радять дотримуватися місячного календаря на листопад 2018, і тоді ваш город завжди буде багатий на врожай.