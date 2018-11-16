Каждому метеозависимому человеку необходимо знать график магнитных бурь на ноябрь 2018. Читайте, когда магнитные бури в ноябре 2018 окажут особое влияние на нас, а также – рекомендации психолога-консультанта проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирины Чуевой, чтобы в этот период сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2018 года

Самые сильные магнитные бури припадут на такие дни: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 ноября. В период наибольшей активности геомагнитных колебаний даже людям, обычно стойким к изменениям в атмосфере, придется несладко. Может разболеться голова, повыситься или понизиться давление. Сильных угроз здоровью нет, но больные места могут дать о себе знать. А потому подготовьтесь заранее.

Слабые магнитные бури ожидаются 3, 4, 15 и 30 ноября. Конечно, их действие гораздо меньше повлияет на самочувствие и состояние здоровья. Но перепады настроения, упадок сил и другие мелкие недуги могут проявиться.

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Полезные советы в дни магнитных бурь в ноябре 2018 года

Пейте достаточное количество воды.

Даже если время года не самое теплое, все равно старайтесь хотя бы час в день провести на свежем воздухе.

Проветривайте помещение.

Добавьте спорт. Даже десятиминутная зарядка способна улучшить самочувствие.

Высыпайтесь.

Старайтесь соблюдать режим питания.

Избегайте конфликтов, когда это возможно. Если ситуация критичная, перенесите разговор на другой день.

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Психолог-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева рассказала, как справляться с плохим самочувствием во время магнитных бурь:

«Чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе».

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