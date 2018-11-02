Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2018 поможет вам определить самые благоприятные дни для ухода за огородом или садом. Каждый, кто работает с землей, знает, как важно в ноябре особенно щепетильно ухаживать за садом и огородом. Ноябрь, несмотря на свои ночные заморозки и короткий световой день, не менее насыщенный. Важно правильно подготовить все к зиме: мульчировать почву, убрать остатки урожая и провести последнюю высадку растений. Экстрасенсы СТБ рассказали, какие дни в ноябре 2018 будут самыми благоприятными. Узнайте об этом в материале!

Согласно лунному календарю садовода-огородника на ноябрь 2018 года, конец осени идеально подходит для того, чтобы мульчировать почву. То, что ночной холод подкрался незаметно и напоминает о том, что скоро зима, не означает, что работы в саду и огороде стало меньше. Кроме мульчирования почвы, важно убрать остатки урожая в хранилище, провести подзимнюю высадку растений, заготовить черенки и провести стратификацию семян.

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Подробный лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2018 года

Зная самые удачные дни для работы в огороде на ноябрь 2018, вы будете подготовленными, и урожай в будущем году вас порадует.

Благоприятные дни для посева зелени и пересадки растений в ноябре 2018:

Посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице, борьба с вредителями комнатных растений: 1, 2, 3 ноября.

Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями, укрытие многолетних растений на зиму: 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23.

Пересадка комнатных растений, посев овощей для выращивания в зимней теплице: 7, 8.

Посев и пересадка комнатных растений, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями: 11, 12, 13.

Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Полив, рыхление почвы, подкормка цветов: 14, 15, 16, 17.

Посев листовых овощей для выращивания в доме или в зимней теплице, полив, внесение удобрений: 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни для посева и пересадки в ноябре 2018:

Не рекомендуются посевы: 4, 9, 10 ноября.

Не рекомендуются пересадки: 18, 24, 25 ноября.

Также экстрасенсы советуют в ноябре хорошо подготовить сад к зиме. Устройте подзимний влагозарядковый полив. Делайте все это с хорошим настроением, чтобы земля чувствовала вашу позитивную энергетику. Уход плюс ваш энергетический заряд сада и огорода – и вы будете удивлены тому, что вам может подарить земля.

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Экстрасенсы советуют следовать лунному календарю на ноябрь 2018, и тогда ваш огород всегда будет плодовитый и богатый на урожай.

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