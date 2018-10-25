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Телеканал СТБ / Гороскоп на ноябрь 2018 года от Яны Пасынковой: чего ждать каждому из знаков зодиака

Гороскоп на ноябрь 2018 года от Яны Пасынковой: чего ждать каждому из знаков зодиака

Телеканал СТБ

Гороскоп на ноябрь 2018 года расскажет, чего ожидать в этом месяце каждому из знаков зодиака. Звезды помогут вам правильно запланировать дела и успешно решить все задачи. Читайте гороскоп на ноябрь 2018 года от победительницы «Битвы экстрасенсов», постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», таролога Яны Пасынковой.

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Овны

В ноябре 2018 Овнам придется переживать одновременно и навязчивую опеку со стороны близких, и острое желание пуститься во все тяжкие. Карты Таро советуют максимально отключить эмоции и включить холодный разум. Это поможет вам не конфликтовать с близкими и контролировать свои тайные желания.

Тельцы

В ноябре представителям данного знака зодиака обеспечено прекрасное настроение и полет на крыльях любви. Сильные чувства овладеют сердцем Тельца или же будут подарены кем-то взамен. В любом случае подъем творческих сил и любовная эйфория будут парить в воздухе.

Близнецы

Непростой месяц для представителей данного знака зодиака. Причина стара как мир: нерешенные конфликты с родными людьми. Не пытайтесь переделать своих близких, научитесь реагировать на недоразумения спокойно и адекватно. Частые перемены настроения в ноябре вам обеспечены, поэтому запаситесь чёрным шоколадом, горячим чаем и теплым пледом.

Рак

Недовольство Раков своим материальным положением заставит их нести проблемы с работой в семью. Не стоит этого делать: помните, что дома вас любят и ждут. Карты обещают Ракам улучшение финансового положения, правда, не в этом месяце. Проявите терпение и не обижайте родных людей.

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Львы

Долгожданные встречи, семейные праздники, поездки к родственникам ждут Львов на протяжении всего месяца. Вы долгое время увиливали от семейных посиделок, сейчас, как ни старайтесь, это не получится. Совет: наслаждайтесь компанией близких людей, пока вас снова не разделит расстояние. Такая возможность выпадает нечасто.

Девы

Девы могут расслабиться и наслаждаться заслуженным успехом. Совершение крупной покупки, признание на работе, даже похвала близких людей –  все это досталось вам по праву. Поскольку вы молодцы и дела приведены в порядок, самое время заняться творчеством.

Весы

В ноябре самое время попробовать себя в новом виде деятельности: Весы не только приумножат семейный бюджет, но и узнают собственное предназначение. В выборе своего дела полагайтесь на интерес и, как бы странно это ни звучало, абсолютное отсутствие опыта. Так что смело берите на себя новые задачи!

Скорпионы

В ноябре Скорпионы будут похожи на уставших рабочих лошадок. Вы настолько ценный сотрудник, что на вас будут ездить в прямом смысле этого слова, предлагая поработать сверхурочно за дополнительные деньги. Но даже заработком вас сложно будет купить, поскольку силы уже на исходе. Поберегите ваше здоровье и нервную систему.

Стрельцы

Ноябрь 2018 – это прекрасный месяц для решения проблем с физическим здоровьем. Высшие силы поддержат Стрельцов, если они решат избавиться от хронической болезни, любых видов зависимости или просто похудеть. Начиная это в ноябре, вы получите прекрасные результаты.

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Козероги

У представителей данного знака зодиака в ноябре ожидается полный штиль и размеренный образ жизни. Кому-то  ноябрь покажется скучным и неинтересным, но помните, что иногда лучше отсутствие событий, чем их переизбыток. Посвятите время себе любимому, побудьте наедине с собой.

Водолеи

В ноябре Водолеи наконец-то избавятся от всех бытовых проблем. Это может быть окончание ремонта, долгожданная покупка бытовой техники или предмета декора. В любом случае, находясь в собственном доме, вы будете испытывать ощущение гармонии и спокойствия. Однако не забывайте о текущих планах, связанных со здоровьем. Пройдите обследование или курс назначенных процедур.

Рыбы

В ноябре 2018 Рыбам стоит остерегаться травматизма из-за постоянной спешки. Вам следует проявить осторожность и внимательность к своему здоровью. А еще лучше отложить все командировки и поберечь здоровье. Тогда все запланированные поездки будут успешными.

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