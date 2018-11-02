Каждому метеозависимому человеку необходимо знать график магнитных бурь на ноябрь 2018. Читайте, когда магнитные бури в ноябре 2018 окажут особое влияние на нас, а также – рекомендации психолога-консультанта проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирины Чуевой, чтобы в этот период сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2018 года
Самые сильные магнитные бури припадут на такие дни: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 ноября. В период наибольшей активности геомагнитных колебаний даже людям, обычно стойким к изменениям в атмосфере, придется несладко. Может разболеться голова, повыситься или понизиться давление. Сильных угроз здоровью нет, но больные места могут дать о себе знать. А потому подготовьтесь заранее.
Слабые магнитные бури ожидаются 3, 4, 15 и 30 ноября. Конечно, их действие гораздо меньше повлияет на самочувствие и состояние здоровья. Но перепады настроения, упадок сил и другие мелкие недуги могут проявиться.
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Полезные советы в дни магнитных бурь в ноябре 2018 года
- Пейте достаточное количество воды.
- Даже если время года не самое теплое, все равно старайтесь хотя бы час в день провести на свежем воздухе.
- Проветривайте помещение.
- Добавьте спорт. Даже десятиминутная зарядка способна улучшить самочувствие.
- Высыпайтесь.
- Старайтесь соблюдать режим питания.
- Избегайте конфликтов, когда это возможно. Если ситуация критичная, перенесите разговор на другой день.
Психолог-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева рассказала, как справляться с плохим самочувствием во время магнитных бурь:
«Чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе».