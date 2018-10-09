Олег Винник: 8 правдивих фактів про співака

Багато пліток ходить наволо цього неймовірно талановитого співака. Олег Винник має прихильність мільйонів жінок, які щиро люблять його та хочуть пізнати трохи більше. Сьогодні у новому випуску «Все буде добре» відкрились деякі факти про вашого кумира. Що правда, а що брехня, можете дізнатися в нашому матеріалі.

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Правдиві факти про Олега Винника:

Справжнє щастя для Олега Винника – це смаколики, причому серед ночі: «Трохи, в невеликих кількостях, вночі. У мене якась звичка – о 3 або 4 ранку з’їсти щось солоденьке» . Олег любить робити закрутки власноруч: «Мені подобається і процес консервації, і, звичайно, результат! Люблю своїми закрутками пригощати друзів, адже, роблячи щось своїми руками, ти вкладаєш в цей процес не тільки частинку своєї праці, а й своєї душі». Олег Винник не може встояти перед молодим зеленим горошком: «Якщо я побачу горох – придбаю весь, що є в наявності: відро – так відро! І буду всю дорогу ним смакувати. Не можу перед ним встояти». Зірка буде викладати в Київському національному університеті культури і мистецтв. До речі, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Михайло Поплавський: «Топовий артист Олег Винник став зірковим викладачем кафедри шоу-бізнесу Університету культури!». Олег мріє побудувати будинок своїми руками: «Щоб біля нього можна було сидіти з вудкою… І щоб це обов’язково було в Україні! Купувати готовий будинок не хочу». Олег мав досвід нерозділеного кохання, і навіть зробив татуювання на честь цієї жінки. Це було перше кохання співака, про що вона не знає навіть зараз. З алкоголю Олег полюбляє віскі та коньяк. В Олега Винника просто на сцені луснули штани. Він каже, що це був його найбільший конфуз.

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Неправдиві факти:

Алергія на полуницю. Страх висоти. Мрія стати поліцейським. Найромантичніший вчинок Олега заради дівчини – вечеря при свічках на даху багатоповерхового будинку (звичайно, брехня, бо наш красунчик може і краще, навіть зірку з неба дістати заради коханої). Олег Винник кілька разів відвідував нудистський пляж. У дитинстві дуже довго носив брекети та окуляри. В Олега був роман з однією з фанаток.

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