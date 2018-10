Олег Винник: 8 правдивих фактів про співака

Багато пліток ходить наволо цього неймовірно талановитого співака. Олег Винник має прихильність мільйонів жінок, які щиро люблять його та хочуть пізнати трохи більше. Сьогодні у новому випуску «Все буде добре» відкрились деякі факти про вашого кумира. Що правда, а що брехня, можете дізнатися в нашому матеріалі.

Більше на тему: Про що мріяв Олег Винник у 20 років

Правдиві факти про Олега Винника:

Більше на тему: Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських «окільцювала» Олега Винника

Неправдиві факти:

Дивіться онлайн нові випуски Все буде добре 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.