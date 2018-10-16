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Телеканал СТБ / Олег Винник: 8 правдивых фактов о певце

Олег Винник: 8 правдивых фактов о певце

Телеканал СТБ

Много сплетен ходит вокруг этого невероятно талантливого певца. Олега Винника любят миллионы женщин и, конечно же, хотят узнать немного больше. Сегодня в новом выпуске «Все буде добре» открылись некоторые факты о вашем кумире. Что правда, а что ложь, можете узнать в нашем материале.

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Правдивые факты про Олега Винника:

  1. Настоящее счастье для Олега Винника – это вкусняшки, причем среди ночи: «Немного, в небольших количествах, ночью. У меня какая-то привычка – в 3 или 4 утра съесть что-нибудь сладенькое».
  2. Олег любит делать закрутки своими руками: «Мне нравится и процесс консервации, и, конечно, результат! Люблю своими закрутками угощать друзей, ведь, делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души».
  3. Олег Винник не может устоять перед молодым зеленым горошком: «Если я увижу горох – куплю все, что есть в наличии: ведро так ведро! И буду всю дорогу им наслаждаться. Не могу перед ним устоять».
  4. Звезда будет преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств. Кстати, об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Поплавский: «Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Университета культуры».
  5. Олег мечтает построить дом своими руками. «Чтобы возле него можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Покупать готовый дом не хочу».
  6. У Олега был опыт неразделенной любви, и он даже сделал татуировку в честь этой женщины. Это была первая любовь певца, но она не знает об этом даже сейчас.
  7. Из алкоголя Олег любит виски и коньяк.
  8. У Олега Винника прямо на сцене лопнули штаны. Он говорит, что это был его самый неприятный конфуз.

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Лживые факты:

  1. Аллергия на клубнику.
  2. Страх высоты.
  3. Мечта стать полицейским.
  4. Самый романтичный поступок Олега ради девушки – ужин при свечах на крыше многоэтажного дома (конечно, ложь, потому что наш красавчик может и лучше, даже звезду с неба достать ради любимой).
  5. Несколько раз посещал нудистский пляж.
  6. В детстве очень долго носил брекеты и очки.
  7. У Олега был роман с одной из фанаток.

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