Олег Винник: 8 правдивых фактов о певце

Много сплетен ходит вокруг этого невероятно талантливого певца. Олега Винника любят миллионы женщин и, конечно же, хотят узнать немного больше. Сегодня в новом выпуске «Все буде добре» открылись некоторые факты о вашем кумире. Что правда, а что ложь, можете узнать в нашем материале.
Больше по теме: Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских «окольцевала» Олега Винника
Правдивые факты про Олега Винника:
- Настоящее счастье для Олега Винника – это вкусняшки, причем среди ночи: «Немного, в небольших количествах, ночью. У меня какая-то привычка – в 3 или 4 утра съесть что-нибудь сладенькое».
- Олег любит делать закрутки своими руками: «Мне нравится и процесс консервации, и, конечно, результат! Люблю своими закрутками угощать друзей, ведь, делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души».
- Олег Винник не может устоять перед молодым зеленым горошком: «Если я увижу горох – куплю все, что есть в наличии: ведро – так ведро! И буду всю дорогу им наслаждаться. Не могу перед ним устоять».
- Звезда будет преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств. Кстати, об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Поплавский: «Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Университета культуры».
- Олег мечтает построить дом своими руками. «Чтобы возле него можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Покупать готовый дом не хочу».
- У Олега был опыт неразделенной любви, и он даже сделал татуировку в честь этой женщины. Это была первая любовь певца, но она не знает об этом даже сейчас.
- Из алкоголя Олег любит виски и коньяк.
- У Олега Винника прямо на сцене лопнули штаны. Он говорит, что это был его самый неприятный конфуз.
Больше по теме: О чем мечтал Олег Винник в 20 лет
Лживые факты:
- Аллергия на клубнику.
- Страх высоты.
- Мечта стать полицейским.
- Самый романтичный поступок Олега ради девушки – ужин при свечах на крыше многоэтажного дома (конечно, ложь, потому что наш красавчик может и лучше, даже звезду с неба достать ради любимой).
- Несколько раз посещал нудистский пляж.
- В детстве очень долго носил брекеты и очки.
- У Олега был роман с одной из фанаток.
Смотрите онлайн новые выпуски Все буде добре 2018
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре