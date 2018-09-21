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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на вересень 2018 та поради від Надії Матвєєвої

Місячний календар стрижок на вересень 2018 та поради від Надії Матвєєвої

Телеканал СТБ

Місячний календар стрижок на вересень 2018 розповість вам, в які дні краще змінювати зачіску. Ви ж хочете сяяти, завжди бути на висоті? Тоді експериментуйте з образом, враховуючи фазу Місяця. Крім цього, необхідно обрати правильний метод догляду за волоссям. Ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася своїми секретами краси. Докладніше – в нашому матеріалі.

Стрижка 666

Якщо ви виберете правильний день для стрижки, то зможете позитивно вплинути на свою долю. Правда це чи ні судити, звичайно, тільки вам. Але багато хто на власному досвіді довів, що зміна зачіски може сприяти хорошим змінам і в житті або ж залишити свій негативний відбиток. Вважається, якщо підстригти волосся в певний день, можна значно уповільнити його ріст і навіть, що найдивніше, позитивно вплинути на своє здоров’я. Тому краще не ризикувати і планувати похід до майстра відповідно до місячного календаря.

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Сприятливі дні для стрижки у вересні

Щоб волосся було слухняним, росло швидко і зміна іміджу не нашкодила вашому образу, обов’язково обирайте дні за календарем. Отже, які дні сприятливі для завивки, фарбування, стрижки і усіляких маніпуляцій з волоссям? Варто орієнтуватися на фазу зростаючого Місяця, і тоді все буде добре!

Місячний календар стрижок на вересень – найсприятливіші дні: 1, 2, 6, 7, 13, 22, 27, 28, 29.

Місячний календар стрижок на вересень – несприятливі дні: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 24.

За цим календарем ви можете планувати навіть догляд за волоссям, адже в несприятливі дні, що б ви не робили з ним – ефекту буде нуль. Але, звичайно ж, ви можете не відмовляти собі в масочках, доглядових процедурах – це не завдасть вашому волоссю ніякої шкоди.

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Приклад для українок, ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва спеціально для сайту STB.UA розповіла, як вона доглядає за своїми неймовірними локонами:

«Головне не мити голову щодня, адже це суцільний стрес для ваших локонів. Але, якщо виникло питання – мити чи не мити, то краще прислухайтеся до себе. Мийте голову в міру забруднення та добирайте правильний шампунь».

Надя має кучеряве волосся, тому і догляд для них особливий. Вона розповіла, що з її локонами не можна користуватися дешевими засобами. Важливо вибрати правильний шампунь для волосся та робити масочки, користуватися б’юті-засобами. Після миття голови потрібно наносити кондиціонер або бальзам. Це дозволить уникнути електризування волосся.

Надія Матвєєва радить не купувати шампунь, що надає об’єм. Для кучерявого волосся ця покупка під забороною! Бо в його склад входить силікон, він позбавить останньої вологи волосся та на додачу зробить його ламким.

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Головне вибирайте шампуні, до складу яких входять олія жожоба, витяжки з білого лотоса, олія кокоса.

Для своїх шанувальниць Надія розповіла головний секрет краси її волосся. Це вітамінна маска, яку ви можете зробити самі. Вона вирішить одразу кілька проблемних моментів кучерявого волосся: додасть вологу та стимулюватиме ріст волосся. Просто збийте рицинову й оливкову олію, додайте жовток, лимонний сік та рідкий мед в розігрітому стані. Також вам знадобляться вітаміни Е (1 к.) та А (10 к.). Нанесіть отриману суміш на годинку  та дивіться свій улюблений серіал або «Все буде добре». Зате потім отримаєте розкішне та здорове волосся.

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Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на вересень 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним та красивим!

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