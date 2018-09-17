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Телеканал СТБ / Як себе мотивувати: методи від головного героя «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна

Як себе мотивувати: методи від головного героя «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна

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Героєм романтичного шоу «Холостяк»-9 став популярний ведучий Нікіта Добринін. Для всіх любителів проекту «Цієї миті рік потому»-2018 ми спеціально підібрали поради, як себе мотивувати, від нового Холостяка. Що допомагає успішному ведучому рухатися до своєї мети? Подробиці — в матеріалі!

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Нікіта Добринін — головний герой популярного реаліті «Холостяк»-9. У свої 30 років він один із найпопулярніших молодих телеведучих України. Нікіта досяг чималого успіху — він також головний редактор чоловічого журналу «XXL» (Україна).

У своєму Instagram Холостяк часто ділитися секретами успіху, мотивацією і порадами, як реалізувати свої бажання. Ми підібрали найкращі цитати Микити Добриніна про те, як себе мотивувати.

Чоловік часто надихається відомими людьми, які досягли грандіозного успіху. Так він поділився цитатою творця мультфільмів — Уолта Діснея. Нікіта вважає його прикладом мудрості.

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Цю цитату Холостяк називає короткою інструкцією для досягнення власної впевненості та успіху:

«Так чи інакше, я не можу повірити, що є якісь висоти, які не можуть бути взяті людиною, яка знає секрет втілення мрії в реальність. Цей особливий секрет, як мені здається, можна резюмувати в чотирьох словах: зацікавленість, впевненість, мужність і стійкість. Найбільш значущим із них є впевненість. Якщо ви вірите в якусь річ, вірте в неї завжди, беззастережно і незаперечно».


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Іноді погляди на життя не збігаються з думкою інших людей, але ми часто звертаємо на це увагу. Нікіта Добринін разом із другом міркують про людей та їхні думки. «Думка інших має значення тільки в одному випадку — якщо ця думка допоможе в роботі, в особистому житті, в досягненні важливої ​​мети. Таку думку можна назвати експертною», — пише Нікіта.

 

 

 

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Чоловік рекомендує читачам завжди бути уважними, перш ніж просити поради. За його словами, краще огородити себе від впливових чужих думок, оскільки вони заважатимуть вам розвиватися:

«Немає сенсу хвилюватися через те, що люди про тебе думають. Це безглузде нервування. У глибині душі ти завжди знаєш, що ти робиш правильно, а що ні».

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Рецепт успіху від Нікіти Добриніна простий: потрібно завжди вміти боротися за бажане. Прикладом справжнього чоловіка є той, хто робить все для подвигу або особистої мети.

«Найгірші чоловіки — ті, які не здатні боротися за бажане. Не мріють, не планують,  не тренуються, не пожинають плоди своєї праці, не долають, не стають кращими. Такі гаснуть швидко», — резюмує Нікіта.

Скоро прем’єра романтичного шоу «Холостяк»-9. А вже в п’ятницю, 21.09.18, дивіться новий випуск унікального проекту «Цієї миті рік потому»!

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