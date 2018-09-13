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Телеканал СТБ / Віра Кавалєрова: Я дуже люблю Одесу та одеситів!

Віра Кавалєрова: Я дуже люблю Одесу та одеситів!

Телеканал СТБ

Нещодавно на телеканалі СТБ стартував літній, добрий і сімейний серіал «Здамо будиночок біля моря». Віра Кавалєрова, яка грає яскраву жінку з характером, розповіла нам про свою героїню, колег по знімальному майданчику та любов до сонячної Одеси.

вера иллична

Віра Іллівна каже, що зовсім не схожа на свою героїню, однак саме це їй і подобається у Сімі:

«Мені в ній подобається усе! Я раніше ніколи не грала подібних ролей. Я все життя пропрацювала в театрі юного глядача і часто виконувала ролі дітей, тварин, молодих героїнь. А тут така яскрава незвичайна жінка, навіть авантюристка. Мене це дуже привабило!».

Героїня білоруської актриси хитра жінка поважного віку. Мабуть, немає такої людини, яка б не піддалася її маніпуляціям. А головне, що у Сіми є помічник, так би мовити, спадкоємець її хитрості Марк.

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Про свого юного колегу по серіалу, Микиту Балєва, Віра Іллівна відгукується дуже тепло і з радістю розповідає, як підтримувала його під час зйомок:

«Йому було найважче! Актори на майданчику професіонали і пояснювали йому дорослою мовою. А оскільки я часто грала хлопчаків у театрі та вивчала дитячу психологію, зокрема хлопчиків, мені було найлегше говорити з Микитою. Я пояснювала йому все мовою дитини. Наприклад, він не знав, як зіграти якусь сцену. Я наводжу приклад, близький дитині, з її життя. Ми з Микитою зійшлися відразу на пробах».

Віра Кавалєрова поділилася і своїми емоціями про Одесу. Для неї це місто прекрасне нагадування про часи її молодості. Це привітне ставлення до Одеси передалося і рідним Віри Іллівни:

«Одеса це моя молодість. Я не була в цьому місті 40 років, і ось під час зйомок серіалу я знову сюди повернулася. Я дуже люблю Одесу і одеситів! І ця любов передалася і моєму синові, і внучці».

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