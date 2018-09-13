Вера Кавалерова: Я очень люблю Одессу и одесситов!

Недавно на телеканале СТБ стартовал самый летний, добрый и семейный сериал «Сдается домик у моря». Вера Кавалерова, которая играет яркую женщину с характером, рассказала нам о своей героине, коллегах по съемочной площадке и любви к солнечной Одессе.

Вера Ильинична говорит, что совсем не похожа на свою героиню, однако именно это ей и нравится в Симе:

«Мне в ней нравится все! Я раньше никогда не играла подобных ролей. Я всю жизнь проработала в театре юного зрителя и часто исполняла роли детей, животных, молодых героинь. А тут такая яркая необычная женщина, даже авантюристка. Меня это очень привлекло!».

Героиня белорусской актрисы – хитрая женщина почтенного возраста. Пожалуй, нет такого человека, который бы не поддался ее манипуляциям. А главное, что у Симы есть помощник, так сказать, наследник ее хитрости – Марк.

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Про своего юного коллегу по сериалу, Никиту Балева, Вера Ильинична отзывается очень тепло и с радостью рассказывает, как поддерживала его во время съемок:

«Ему было труднее всех! Актеры на площадке – профессионалы и объясняли ему взрослым языком. А поскольку я часто играла мальчишек в театре и изучала детскую психологию, в частности мальчиков, мне было легче всех говорить с Никитой. Я объясняла ему все на языке ребенка. Например, он не знал, как сыграть какую-ту сцену. Я привожу пример, близкий ребенку, из его жизни. Мы с Никитой сошлись сразу на пробах».

Вера Кавалерова поделилась и своими эмоциями касательно Одессы. Для нее этот город – прекрасное напоминание о временах ее молодости. Это радушное отношение к Одессе передалось и родным Веры Ильиничны:

«Одесса – это моя молодость. Я не была в этом городе 40 лет, и вот во время съемок сериала я вновь сюда вернулась. Я очень люблю Одессу и одесситов! И эта любовь передалась и моему сыну, и внучке».

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