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Телеканал СТБ / Андрій Данилко: кращі пісні судді «Х-фактор»-9

Андрій Данилко: кращі пісні судді «Х-фактор»-9

Телеканал СТБ

Андрій Данилко – український артист, продюсер, актор, суддя 9 сезону шоу «Х-фактор». Найбільше відомий його образ «Вєрка Сердючка». У нашому матеріалі ви знайдете добірку найбільш хітових композицій артиста.

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Пісня «Dancing Lasha Tumbai» принесла Вєрці Сердючці світову славу і перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2007. Пісня, написана на суміші української, англійської та німецької, успішно пройшла національний відбір і виграла глядацьке голосування.

Пісня «Все будет хорошо» стала своєрідним гімном гарного настрою і свята.

Звичайно ж, жодне застілля не обходиться без культової «Гоп-Гоп-Гоп». Цитуючи автора «Ой не буду горювать, буду танцювати!».

Майже кожна пісня Андрія – про любов. Про сам наболіле і сокровенне кожного. Одна з таких «ТУК, ТУК, ТУК».

Кожна з нас зовсім трошки, але мріє про принца. Андрій Данилко написав наочний посібник для всіх дівчат, як же все-таки бути з цим самим принцом – «Я не поняла».

Відео на пісню «Хорошо красавицам» присвячується тим, хто внутрішню красу цінує більше, ніж зовнішню.

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Дізнайтеся кого запримітить собі в команду на перше кастингах Андрій Данилко. Не пропустіть прем’єру нового сезону Х-фактор 1 вересня в 19:00 на телеканалі СТБ!

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