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Телеканал СТБ / «Зважені та щасливі» запускають спецрубрику #стопанорексія

«Зважені та щасливі» запускають спецрубрику #стопанорексія

Телеканал СТБ

30 серпня о 20:00 на телеканалі СТБ стартує найвагоміше шоу країни «Зважені та щасливі». Восьмий сезон проекту унікальний, адже в реаліті вперше торкнуться зворотної сторони схуднення – критично низької ваги.

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Як вже відомо, цього року працювати з учасниками будуть три тренери: Марина Узелкова, В’ячеслав Узелков та Василь Вірастюк. Також у проекті нова ведуча – популярний блогер і консультант з харчування Мирослава Ульяніна.

Після оголошення імені нової ведучої та теми восьмого сезону (худнуть батьки і діти) в соціальних мережах піднялася активна дискусія на тему анорексії. Приємно, що проект зміг привернути увагу до такої важливої ​​проблеми, яка раніше залишалася поза телевізійними реаліті. Починаючи з 30 серпня в кінці кожного випуску шоу «Зважені та щасливі» з’явиться спеціальна рубрика #стопанорексія, присвячена боротьбі з критично низькою масою тіла.

Опираючись на власний досвід, Мирослава Ульяніна разом з фахівцями та запрошеними гостями, які перебороли таку ж проблему, будуть розбирати, що таке анорексія, причини її виникнення, як виявити та боротися з цією складною психологічною проблемою.

«Гостями перших випусків #стопанорексія стануть вже знайомі нашим глядачам дівчата: переможниця четвертого сезону «Зважені та щасливі» Юля Науменко (Фоміна) та переможниця третього сезону «Супермодель по-українськи» Маша Гребенюк. Вони розкажуть, які психологічні проблеми призвели до страшної втрати ваги, як вони справлялися з ними і яким був їхній шлях до відновлення здоров’я», – розповідає директор ТО Євген Тунік.

Якщо ви або ваші близькі подолали подібну проблему і готові поділитися своїм надихаючим досвідом з глядачами проекту, пишіть на пошту [email protected] або телефонуйте за номером 067 297 94 95.

Можливо, саме ваша історія допоможе когось врятувати!

Video: «Зважені та щасливі» запускають спецрубрику #стопанорексія

Зважені та щасливі 8 сезон стане унікальним. У реаліті вперше торкнуться теми анорексії. Проект Зважені та щасливі 8 запускає з цієї нагоди спецрубрику #стопанорексія

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