30 августа в 20:00 на телеканале СТБ стартует самое весомое шоу страны «Зважені та щасливі». Восьмой сезон проекта уникальный, ведь впервые в реалити будет затронута обратная сторона похудения – критически низкий вес.

Как уже известно, в этом году работать с участниками будут три тренера: Марина Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Также в проекте новая ведущая – популярный блогер и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

После оглашения имени новой ведущей и темы восьмого сезона (худеют родители и дети) в социальных сетях поднялась активная дискуссия на тему анорексии. Приятно, что проект смог привлечь внимание к такой важной проблеме, которая ранее оставалась вне телевизионных реалити. Начиная с 30 августа в конце каждого выпуска шоу «Зважені та щасливі» появится специальная рубрика #стопанорексія, посвященная борьбе с критически низкой массой тела.

Опираясь на собственный опыт, Мирослава Ульянина вместе со специалистами и приглашенными гостями, поборовшими такую же проблему, будут разбирать, что такое анорексия, причины ее возникновения, как выявить и бороться с этой сложной психологической проблемой.

«Гостями первых выпусков #стопанорексія станут уже знакомые нашим зрителям девочки: победительница четвертого сезона «Зважених та щасливих» Юля Науменко (Фомина) и победительница третьего сезона «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк. Они расскажут, какие психологические проблемы привели к жуткой потере веса, как они справлялись с ними и каким был их путь к восстановлению здоровья», – рассказывает директор ТО Евгений Туник.

Если вы или ваши близкие преодолели подобную проблему и готовы поделиться своим вдохновляющим опытом со зрителями проекта, пишите на почту [email protected] или звоните по номеру 067 297 94 95.

Возможно, именно ваша история поможет кого-то спасти!

Video: «Зважені та щасливі» запускают спецрубрику #стопанорексія Зважені та щасливі 8 сезон будет уникальным. В реалити впервые затронут тему анорексии. Проект Зважені та щасливі 8 запускает по этому случаю спецрубрику #стопанорексія

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