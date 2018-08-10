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Телеканал СТБ / Дмитро Шуров (Pianoбой): найкращі пісні судді «Х-фактор»-9

Дмитро Шуров (Pianoбой): найкращі пісні судді «Х-фактор»-9

Телеканал СТБ

Дмитро Шуров, він же Pianoбой – автор, виконавець і композитор багатьох українських хітів, суддя 9 сезону шоу «Х-фактор». Його тексти завжди наповнені змістом, а музика відрізняється якісним саундом і різноманіттям. Незважаючи на це, Дмитро не вважає свою творчість «елітарною». Pianoбой – це справжнісінька поп-музика в тому вигляді, як її розуміють у Лондоні та Нью-Йорку: мас-культ для публіки, обтяженої інтелектом, люблячої веселощі рок-фестивалів і тісний емоційний контакт камерних концертів. Ми підготували найкращі пісні Pianoбой, які зібрали найбільше переглядів на YouТube. Якщо Ви досі не є його шанувальником, то після ознайомлення із цим матеріалом точно ним станете.

толдз

Пам’яті Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі».

«Полуничне небо». «У кліпі, як, власне, і в пісні, є барви з усього світу і поєднання енергії різних, але прекрасних людей, які прожили один день в гармонії один з одним. Все це – те, що Україна зможе  дати світові, щойно по-справжньому відкриє в собі», – каже Дмитро Шуров.

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Pianoбой – «Лучшее, Что Есть». Презентуючи роботу, музикант Дмитро Шуров назвав її найкрасивішим своїм кліпом на найсильнішу пісню з альбому «Take Off».

Pianoбой – «Родимки». Ми нічого не знаємо про тих, із ким ми поруч. Придивишся уважніше – і твоя кохана людина виявиться інопланетянином. Але якщо вам добре разом – значить, так треба.

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Pianoбой – «На Вершині». Гімн світу, взаємодопомозі та дружбі. Це пісня про всіх людей, які падають, розбивають коліна, але встають і йдуть далі – завдяки своїм близьким і заради них. Пісня про сміливих, чистих і вільних людей всередині нас.

Pianoбой – «Вітчизна». Оркестрова, україномовна версія пісні «Родина» з альбому «Не прекращай мечтать» народилася, коли в лютому 2017-го Шуров отримав лист від Катерини Галенко з міста Лисичанськ (Луганська область), в якому був її переклад пісні українською. Композиція набула не лише нового звучання, а й нового змісту – це погляд на все, що відбувається в Україні, очима людини, яку хочуть позбавити її Батьківщини.

Pianoбой – «Ведьма». Улюблена композиція автора цього тексту, ну хоча б тому, що в кожній жінці є щось відьомське :)

Pianoбой – «Поїзд». «Я з дитинства обожнюю кудись їхати, тому що, коли перед очима весь час змінюється картинка, простіше дивитися всередину себе. Як правило, в дорозі приходять найкращі ідеї та рядки. Сподіваюся, що переглядаючи кліп «Поїзд», люди зможуть пережити схожі відчуття», – говорить Дмитро Шуров.

Уже зовсім скоро ви побачите Дмитра Шурова на великому екрані в проекті «Х-фактор»-9! Не пропустіть прем’єру нового сезону 1 вересня в 19:00 на телеканалі СТБ!

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