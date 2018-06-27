Якщо спочатку тренд на кюлоти зустріли насторожено навіть найсміливіші модниці, то сьогодні без цих стильних брюк неможливо уявити жоден гардероб. Незвичні довжина і крій насправді відкривають широке поле для експериментів, адже модні штани-кюлоти вдало поєднуються і з однотонними топами, і з сорочками, і зі светрами. Купувати такі брюки на літо чи ні? Однозначно купувати. А з чим носити кюлоти – розповімо і покажемо ми.

З блузою з відкритими плечима

Вільні блузи, що оголюють плечі, прекрасно доповнюють легку тканину штанів-кюлотів. Образ вийде ніжним і чуттєвим, навіть якщо ви не готові жертвувати власним комфортом і міняти пару улюблених кед на жіночні човники. До речі, блуза цілком може бути в тон брюк, але тоді акцент варто зробити на взуття контрастного кольору і мінімалістичні, але цікаві аксесуари.

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З тільником

Примхливі кюлоти досить складно комбінувати з футболками, на яких є принти. А ось лаконічний смугастий верх, незважаючи на удавану простоту і недбалість, додасть елегантності та французького шику.

З укороченим топом

Як не дивно, носити кроп-топи разом з кюлотами потрібно в першу чергу тим, чия фігура далека від ідеалу. Широкий крій таких брюк робить стегна візуально важчими, а довжина до середини гомілки вкорочує ноги. Вузький мініатюрний топ дозволяє вигідно збалансувати верх і низ, наближаючи фігуру до “пісочного годинника”. А ось безформні футболки і світшоти oversize додадуть дівчині з пишними формами декілька зайвих кілограмів і тільки підкреслять недоліки.

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З тонкою бавовняної сорочкою

Плануєте після напруженого трудового дня прогулятися набережною або зазирнути в бар? Збираючись в офіс, заправте сорочку в штани, а ввечері – зав’яжіть її кінці на талії. Залишилося розпустити волосся і підфарбувати губи – і вбрання для зустрічі з друзями готове!

З подовженим піджаком в тон

Піджак прямого крою і кюлоти з благородних тканин – наприклад, оксамиту або атласу – якомога краще підійдуть для урочистого заходу і світського виходу. Якщо потрібно підкреслити талію, скористайтеся вузьким поясом або неймовірно актуальною в новому сезоні поясною сумкою. Спробуйте відмовитися від нудних нейтральних кольорів, обравши піджак та брюки або глибоких натуральних відтінків, або яскравих, але пастельних.

Будьте в тренді!

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