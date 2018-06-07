Тривалий час сумка-бананка вважалася атрибутом тих, кому за службовим обов’язком потрібно тримати руки вільними і водночас мати швидкий доступ до грошей – наприклад, касирів або контролерів. У 90-х аксесуар почав з’являтися і в молодіжних гардеробах – як доповнення переважно до спортивного стилю. А в 2018 мода на поясні сумки зросла в десятки разів: сьогодні це повсякденний елемент гардеробу, який ефектно виглядає і з джинсами, і з сукнею. Найцікавіші ідеї, з чим носити сумки на пояс, знайдете в нашому матеріалі!

Не так давно класичні текстильні сумки-бананки почали виготовляти із найрізноманітніших матеріалів – натуральної або еко-шкіри, оксамиту, прозорого пластика, хутра. Носити їх можна на лінії талії, вигідно її підкреслюючи, на стегнах або через плече. Розглянемо докладніше найвигідніші поєднання сумки на пояс і одягу.

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З білою сорочкою

Як зробити офісний образ цікавим? Підкреслити талію не звичайним ремінцем, а стильною сумочкою. Універсальні відтінки – чорний і коричневий. Втім, якщо в цілому вбрання монохромне, яскрава бананка може стати основним акцентом, не порушуючи строгий ансамбль.

З літнім сарафаном

Нещодавно ми розповідали, які літні сукні будуть в моді в 2018 році. Один із must-have спекотного сезону – легкий сарафан зі строкатим забарвленням. Тут головне дотримати баланс: віддавайте перевагу або нейтральним відтінкам, або постарайтеся підібрати поясну сумку, яка збігатиметься з одним-двома кольорами сукні.

З джинсами

Безпрограшний варіант на всі часи. Незалежно від дизайну, принта і колірного рішення, сумка на пояс буде добре поєднуватися з найзручнішим і повсякденним одягом – старими добрими джинсами.

З вечірньою сукнею

Якщо вам подобається перебувати в центрі уваги, комбінація поясної сумки та жіночної сукні максі- або міді-довжини точно не дозволить залишитися непоміченою на світському заході. Досить похуліганити і замінити звичний клатч стильною бананкою – і вуаля!

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З шортами

Активним дівчатам, які люблять багато рухатися і займатися спортом, точно припаде до душі поєднання улюблених шортів і поясної сумки. Найнеобхідніше з собою, комфортно, не спекотно, але при цьому – актуально і модно.

Зі спідницею

Тим, хто не наважується надягати поясну сумку поверх вечірньої сукні, пропонуємо почати з менш зухвалої комбінації. Шкіряна чи оксамитова бананка додасть романтичному і кокетливому образу з плісированою спідницею трохи перчинки.

З костюмом

Ще кілька років тому діловий костюм, підперезаний компактною бананкою, викликав би здивовані погляди. Але сьогодні – заборона остаточно знята! Розкльошені брюки, приталений піджак і традиційні для офісних нарядів принти в смужку і клітинку ефектно виглядають із лаконічною сумочкою на поясі.

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