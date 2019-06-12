Долгое время сумка-бананка считалась атрибутом тех, кому по долгу службы нужно держать руки свободными и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам. В 90-х аксессуар начал появляться и в молодежных гардеробах. А в 2019 мода на поясные сумки возросла в десятки раз. С чем носить сумку-бананку летом 2019? Самые интересные идеи найдете в нашем материале!

Не так давно классические текстильные сумки-бананки начали выполнять из самых разных материалов — натуральной или эко-кожи, бархата, прозрачного пластика, меха. Носить их можно на линии талии, выгодно ее подчеркивая, на бедрах или через плечо. Рассмотрим подробнее самые выгодные сочетания сумки на пояс и одежды.

Как носить сумку-бананку с белой рубашкой

Как сделать офисный образ нескучным? Подчеркнуть талию не обычным ремешком, а стильной сумочкой. Универсальные оттенки — черный и коричневый. Впрочем, если в целом наряд монохромный, яркая бананка вполне может стать основным акцентом, не нарушая строгий ансамбль.

Как носить сумку-бананку с летним сарафаном

Один из must-have жаркого сезона — легкий сарафан с пестрой расцветкой. Здесь главное соблюсти баланс: отдавайте предпочтение либо нейтральным оттенкам, либо постарайтесь подобрать поясную сумку, которая будет перекликаться с цветами платья.

Как носить сумку-бананку с джинсами

Беспроигрышный вариант на все времена. Независимо от дизайна, принта и цветового решения, сумка на пояс будет хорошо сочетаться с самой удобной и повседневной одеждой — старыми добрыми джинсами.

Победительница романтического реалити «Холостяк»-6 Алена Лесык также носит сумку-бананку с джинсами. Этот аксессуар добавляет девушке легкости.

Как носить сумку-бананку с вечерним платьем

Если вам нравится находиться в центре внимания, комбинация поясной сумки и женственного платья разной длины точно не даст остаться незамеченной на светском мероприятии. Достаточно похулиганить и заменить привычный клатч стильной бананкой — и вуаля!

Как носить сумку-бананку с шортами и с юбкой

Активным девушкам, которые любят много двигаться и заниматься спортом, точно придется по душе сочетание любимых шорт и поясной сумки. Самое необходимое при себе, комфортно, не жарко, но при этом — актуально и модно. Кожаные и бархатные бананки добавят романтичному и кокетливому образу с плиссированной юбкой немного перчинки.

Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко вместо шорт надела красивое боди. А свой привлекательный образ она дополнила поясной сумкой.

Как носить сумку-бананку с костюмом

Еще несколько лет назад деловой костюм, подпоясанный компактной бананкой, вызвал бы недоумевающие взгляды. Но сегодня — запрет окончательно снят! Расклешенные брюки, приталенный пиджак и традиционные для офисных нарядов принты в полоску и клетку эффектно смотрятся с лаконичной сумочкой на поясе.

Судья «Х-фактор» Настя Каменских точно знает, как носить поясную сумку. Звезда стильно совместила модную сумку-бананку с классическим пиджаком.

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