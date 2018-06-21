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Телеканал СТБ / Мода 2018. Літній денім

Мода 2018. Літній денім

Телеканал СТБ

З моменту, як джинси перестали вважатися елементом робочого гардеробу і набули широкої популярності серед звичайних модників і модниць, денім залишається в тренді. І сьогодні на прилавках магазинів можна зустріти не тільки брюки з цього матеріалу, але і багато інших “джинсових” речей. Але які з них найкраще підійдуть на літо 2018 року? Який одяг з джинси буде актуальним? Все про модний денім – в нашому матеріалі.

Джинсова спідниця

Крім класичної джинсової спідниці-олівця, що здатна вигідно підкреслити принади як худих дівчат, так і дівчат з формами, в моді буде безліч не менш цікавих моделей. Пропонуємо звернути увагу на спідниці-міні (на ґудзиках або на змійці спереду, з романтичними оборками та воланами, з потертостями і рваним подолом), максі (прямі, пишні, багатоярусні, з накладними кишенями) і на варіанти “сонце” та у формі трапеції. Цікаво виглядають спідниці, зшиті з деніму контрастних кольорів, а також із шкіряними вставками.

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Комбінезон

На літо найкраще підійде комбінезон з шортами або короткою спідницею. У місті носити його можна з босоніжками на невисокій танкетці та футболкою. Більш пляжний варіант – джинсовий комбінезон, надітий поверх купальника або бра, легкі мокасини і солом’яний капелюх. А ось модель з джинсами можна взагалі “вписати” у вечірній образ – якщо скомпонувати довгий комбінезон із сорочкою з відкритими плечима і “човниками”.

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Шорти

Джинсові шорти із завищеною талією ось уже кілька років не виходять з моди. Вони не лише дуже практичні, а й підкреслюють талію і роблять стегна візуально округлішими. Об’ємні вінтажні моделі з цупкого деніму добре поєднуються як з oversize-футболками в дусі все тих же 90-х, так і з класичними сорочками. У відтінках цього літа можна себе не обмежувати: крім традиційної “джинсової” гами, в тренді будуть і рожеві шорти, і білі, і червоні. До речі, зробити додатковий акцент на талії допоможе ремінь з масивною візерунчастою пряжкою під срібло.

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Джинси

І, звичайно, в списку модного літнього деніму одне з перших місць займають джинси. Якщо дизайн комбінезонів і шорт практично залишається незмінним, то джинси щороку хоча б трохи змінюють свій зовнішній вигляд – бойфренди, труби, укорочені моделі з відворотами, на шнурівці, з бахромою… Популярні минулого року джинси з вишивкою і скінні з прорізами на колінах поступаються простим і лаконічним моделям без строкатого декору і великої кількості “рваностей”. Крім того, можна придивитися до кольорових “варенок” і моделей з незвичайним оздобленням низу штанин.

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Джинсова куртка

Курточка з деніму – справжній порятунок прохолодним літнім вечором. Вона гармонійно доповнює практично будь-яке вбрання. Влітку 2018 року варто поповнити гардероб куртками з вибіленої джинси, подовженими, з яскравим принтом на спині та з вільним кроєм.

Сукня

Легкий короткий сарафан з деніму або сукня-сорочка є в арсеналі у багатьох. Але якщо ви хочете справді вразити всіх наповал, спробуйте одягнути довгу модель в підлогу. Щоб приховати зайві кілограми, вибирайте сукню прямого крою, але зробіть акцент на талії за допомогою пояса або тонкого ремінця.

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Джинсові сорочки

Сорочки теж можна сміливо зарахувати до модного деніму на літо. Жіночні приталені силуети підійдуть для роботи або побачення, варіанти в стилі печворк, ніби скомбіновані з кольорових шматочків джинси, гарні для прогулянки, а сорочки з бахромою, вишивкою та іншими етнічними елементи – для вечірки або фестивалю.

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