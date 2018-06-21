З моменту, як джинси перестали вважатися елементом робочого гардеробу і набули широкої популярності серед звичайних модників і модниць, денім залишається в тренді. І сьогодні на прилавках магазинів можна зустріти не тільки брюки з цього матеріалу, але і багато інших “джинсових” речей. Але які з них найкраще підійдуть на літо 2018 року? Який одяг з джинси буде актуальним? Все про модний денім – в нашому матеріалі.

Джинсова спідниця

Крім класичної джинсової спідниці-олівця, що здатна вигідно підкреслити принади як худих дівчат, так і дівчат з формами, в моді буде безліч не менш цікавих моделей. Пропонуємо звернути увагу на спідниці-міні (на ґудзиках або на змійці спереду, з романтичними оборками та воланами, з потертостями і рваним подолом), максі (прямі, пишні, багатоярусні, з накладними кишенями) і на варіанти “сонце” та у формі трапеції. Цікаво виглядають спідниці, зшиті з деніму контрастних кольорів, а також із шкіряними вставками.

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Комбінезон

На літо найкраще підійде комбінезон з шортами або короткою спідницею. У місті носити його можна з босоніжками на невисокій танкетці та футболкою. Більш пляжний варіант – джинсовий комбінезон, надітий поверх купальника або бра, легкі мокасини і солом’яний капелюх. А ось модель з джинсами можна взагалі “вписати” у вечірній образ – якщо скомпонувати довгий комбінезон із сорочкою з відкритими плечима і “човниками”.

Шорти

Джинсові шорти із завищеною талією ось уже кілька років не виходять з моди. Вони не лише дуже практичні, а й підкреслюють талію і роблять стегна візуально округлішими. Об’ємні вінтажні моделі з цупкого деніму добре поєднуються як з oversize-футболками в дусі все тих же 90-х, так і з класичними сорочками. У відтінках цього літа можна себе не обмежувати: крім традиційної “джинсової” гами, в тренді будуть і рожеві шорти, і білі, і червоні. До речі, зробити додатковий акцент на талії допоможе ремінь з масивною візерунчастою пряжкою під срібло.

Джинси

І, звичайно, в списку модного літнього деніму одне з перших місць займають джинси. Якщо дизайн комбінезонів і шорт практично залишається незмінним, то джинси щороку хоча б трохи змінюють свій зовнішній вигляд – бойфренди, труби, укорочені моделі з відворотами, на шнурівці, з бахромою… Популярні минулого року джинси з вишивкою і скінні з прорізами на колінах поступаються простим і лаконічним моделям без строкатого декору і великої кількості “рваностей”. Крім того, можна придивитися до кольорових “варенок” і моделей з незвичайним оздобленням низу штанин.

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Джинсова куртка

Курточка з деніму – справжній порятунок прохолодним літнім вечором. Вона гармонійно доповнює практично будь-яке вбрання. Влітку 2018 року варто поповнити гардероб куртками з вибіленої джинси, подовженими, з яскравим принтом на спині та з вільним кроєм.

Сукня

Легкий короткий сарафан з деніму або сукня-сорочка є в арсеналі у багатьох. Але якщо ви хочете справді вразити всіх наповал, спробуйте одягнути довгу модель в підлогу. Щоб приховати зайві кілограми, вибирайте сукню прямого крою, але зробіть акцент на талії за допомогою пояса або тонкого ремінця.

Джинсові сорочки

Сорочки теж можна сміливо зарахувати до модного деніму на літо. Жіночні приталені силуети підійдуть для роботи або побачення, варіанти в стилі печворк, ніби скомбіновані з кольорових шматочків джинси, гарні для прогулянки, а сорочки з бахромою, вишивкою та іншими етнічними елементи – для вечірки або фестивалю.

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